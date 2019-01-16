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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 606607608609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:39

  guntherhouse777 написав:Если в этом месяце заканчивается срок действия карт, когда можно заказывать перевыпуск?

Мне в отделении посоветовали для перевыпуска подойти к ним в понедельник, 28 января.
Карты будут делаться дня три, как раз к 1 февраля будут готовы
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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З нами з: 27.12.17
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  #<1 ... 606607608609
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