Мне в отделении посоветовали для перевыпуска подойти к ним в понедельник, 28 января.
Карты будут делаться дня три, как раз к 1 февраля будут готовы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 09:39
Мне в отделении посоветовали для перевыпуска подойти к ним в понедельник, 28 января.
Карты будут делаться дня три, как раз к 1 февраля будут готовы
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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