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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 09:39
guntherhouse777 написав:
Если в этом месяце заканчивается срок действия карт, когда можно заказывать перевыпуск?
Мне в отделении посоветовали для перевыпуска подойти к ним в понедельник, 28 января.
Карты будут делаться дня три, как раз к 1 февраля будут готовы
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Чет 17 січ, 2019 11:37
Може хтось знає, чи можна оформити страховку, яке йде до платини, на іншу людину (не члена сім'ї)?
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apostol
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Додано: Чет 17 січ, 2019 11:41
apostol написав:
Може хтось знає, чи можна оформити страховку, яке йде до платини, на іншу людину (не члена сім'ї)?
Клиент может оформить любую страховку
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:45
По Платине: если занесу 17000 долл и 30000 грн на новогодний депозит (в сумме больше 500к грн), то дадут ее бесплатно?
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Vint
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:51
mustbe написав: guntherhouse777 написав:
Если в этом месяце заканчивается срок действия карт, когда можно заказывать перевыпуск?
Мне в отделении посоветовали для перевыпуска подойти к ним в понедельник, 28 января.
Карты будут делаться дня три, как раз к 1 февраля будут готовы
А раньше нельзя?
До перевыпуска будут работать старые?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 17 січ, 2019 14:12
Vint написав:
По Платине: если занесу 17000 долл и 30000 грн на новогодний депозит (в сумме больше 500к грн), то дадут ее бесплатно?
Да в обоих валютах.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 14:14
Vint написав:
По Платине: если занесу 17000 долл и 30000 грн на новогодний депозит (в сумме больше 500к грн), то дадут ее бесплатно?
Да, карту выдадут бесплатно. Но если захотите Concierge и страховку - за деньги.
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Anadonta
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Додано: Чет 17 січ, 2019 14:17
mustbe написав: guntherhouse777 написав:
Если в этом месяце заканчивается срок действия карт, когда можно заказывать перевыпуск?
Мне в отделении посоветовали для перевыпуска подойти к ним в понедельник, 28 января.
Карты будут делаться дня три, как раз к 1 февраля будут готовы
В таком случае карта будет иметь срок действия - 01/20.
Если пару дней без карты не критично, я бы подал заявку 01 февраля - срок действия был бы на один месяц больше...
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Додано: Чет 17 січ, 2019 18:10
guntherhouse777 написав: mustbe написав: guntherhouse777 написав:
Если в этом месяце заканчивается срок действия карт, когда можно заказывать перевыпуск?
Мне в отделении посоветовали для перевыпуска подойти к ним в понедельник, 28 января.
Карты будут делаться дня три, как раз к 1 февраля будут готовы
А раньше нельзя?
До перевыпуска будут работать старые?
Со слов девочки:
Можно и раньше. Это будет именно перевыпуск по сроку, так что срок действия - с 02/19.
Как будет на самом деле - узнаем через две недели
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Чет 17 січ, 2019 18:11
velvet написав: kreuz написав:
Господа, а по р2р через инет пополнять Симу можно за 1% согл. п. 2 тарифов?
А на выход применяют тариф согл. п. 5.2.3 1% мин. 5 грн даже через инет, или это только банкоматов и ТСО касается, а через инет даром выход?
1.да 1%
2.бесплатно
Если депо карта то да, если оьычная, то п. 1 - бесплатно.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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