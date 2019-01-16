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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 606607608609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:39

  guntherhouse777 написав:Если в этом месяце заканчивается срок действия карт, когда можно заказывать перевыпуск?

Мне в отделении посоветовали для перевыпуска подойти к ним в понедельник, 28 января.
Карты будут делаться дня три, как раз к 1 февраля будут готовы
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:37

Може хтось знає, чи можна оформити страховку, яке йде до платини, на іншу людину (не члена сім'ї)?
apostol
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:41

  apostol написав:Може хтось знає, чи можна оформити страховку, яке йде до платини, на іншу людину (не члена сім'ї)?

Клиент может оформить любую страховку
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:45

Re: Укрексiмбанк

По Платине: если занесу 17000 долл и 30000 грн на новогодний депозит (в сумме больше 500к грн), то дадут ее бесплатно?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:51

  mustbe написав:
  guntherhouse777 написав:Если в этом месяце заканчивается срок действия карт, когда можно заказывать перевыпуск?

Мне в отделении посоветовали для перевыпуска подойти к ним в понедельник, 28 января.
Карты будут делаться дня три, как раз к 1 февраля будут готовы

А раньше нельзя?
До перевыпуска будут работать старые?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:12

  Vint написав:По Платине: если занесу 17000 долл и 30000 грн на новогодний депозит (в сумме больше 500к грн), то дадут ее бесплатно?


Да в обоих валютах.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:14

  Vint написав:По Платине: если занесу 17000 долл и 30000 грн на новогодний депозит (в сумме больше 500к грн), то дадут ее бесплатно?


Да, карту выдадут бесплатно. Но если захотите Concierge и страховку - за деньги.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:17

  mustbe написав:
  guntherhouse777 написав:Если в этом месяце заканчивается срок действия карт, когда можно заказывать перевыпуск?

Мне в отделении посоветовали для перевыпуска подойти к ним в понедельник, 28 января.
Карты будут делаться дня три, как раз к 1 февраля будут готовы


В таком случае карта будет иметь срок действия - 01/20.
Если пару дней без карты не критично, я бы подал заявку 01 февраля - срок действия был бы на один месяц больше...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:10

  guntherhouse777 написав:
  mustbe написав:
  guntherhouse777 написав:Если в этом месяце заканчивается срок действия карт, когда можно заказывать перевыпуск?

Мне в отделении посоветовали для перевыпуска подойти к ним в понедельник, 28 января.
Карты будут делаться дня три, как раз к 1 февраля будут готовы

А раньше нельзя?
До перевыпуска будут работать старые?

Со слов девочки:
Можно и раньше. Это будет именно перевыпуск по сроку, так что срок действия - с 02/19.

Как будет на самом деле - узнаем через две недели
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mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:11

  velvet написав:
  kreuz написав:Господа, а по р2р через инет пополнять Симу можно за 1% согл. п. 2 тарифов?

А на выход применяют тариф согл. п. 5.2.3 1% мин. 5 грн даже через инет, или это только банкоматов и ТСО касается, а через инет даром выход?

1.да 1%
2.бесплатно


Если депо карта то да, если оьычная, то п. 1 - бесплатно.
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IMPRINTER
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