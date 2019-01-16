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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 607608609610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:27

в этом банке можно сделать внутреннюю доверенность на распоряжение счетом ?
чтобы депозит положил один человек, а мог забрать другой
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:35

  mustbe написав: Это будет именно перевыпуск по сроку, так что срок действия - с 02/19.
Как будет на самом деле - узнаем через две недели


Я имел ввиду срок, до которого карта будет действительна. Если банк сделает ее в январе - срок будет до 01/20, а в начале февраля - уже до 02/20. На целый месяц больше да и циферки покрасивше... :D
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:41

  citramon написав:в этом банке можно сделать внутреннюю доверенность на распоряжение счетом ?
чтобы депозит положил один человек, а мог забрать другой

viewtopic.php?p=4549950#p4549950
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:46

Месяцем больше, месяцем меньше - то такое...
Меня больше интересует другой вопрос. Допустим, в феврале 2018 г. у клиента был депозит в размере 111 000 грн. и банк выпустил ему Platinum за 1050 грн. Не выпустит ли банк в конце февраля 2019 г. по собственной инициативе такую же карту, но уже за 2450 грн., списав эту сумму со счета клиента, если сумма его депозита будет, допустим, 30 000 грн.? Или, например, Gold за 840 грн. согласно тарифам?
Может кто сталкивался?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:49

Re: Укрексiмбанк

  citramon написав:чтобы депозит положил один человек, а мог забрать другой


В 2015 лохматом году получал выплаты по Дельте за другого человека.
Делали доверку и копию у нотариуса за 255 уахов. (на 3 года) .
Получил как по маслу.

Иное в Укрексиме не представляю - банк який завмер в час1.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:52

  klug написав:
  citramon написав:в этом банке можно сделать внутреннюю доверенность на распоряжение счетом ?
чтобы депозит положил один человек, а мог забрать другой

viewtopic.php?p=4549950#p4549950

спасибо
нашел тарифы
https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... ffs-fo.pdf

100 грн
30 грн - для пенсионеров
горячая линия ничего об этом не знает
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:56

Re: Укрексiмбанк

  Anadonta написав:Не выпустит ли банк в конце февраля 2019 г. по собственной инициативе такую же карту, но уже за 2450 грн., списав эту сумму со счета клиента

Думаю, что нет, так как для проведения любой операции нужно десяток бумажек подписать.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:02

  Anadonta написав:Я имел ввиду срок, до которого карта будет действительна. Если банк сделает ее в январе - срок будет до 01/20, а в начале февраля - уже до 02/20. На целый месяц больше да и циферки покрасивше... :D

Если карта выпускается на год в начале февраля - срок её действия: 02/19 - 01/20.
Не ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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