в этом банке можно сделать внутреннюю доверенность на распоряжение счетом ?
чтобы депозит положил один человек, а мог забрать другой
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Додано: Чет 17 січ, 2019 20:27
в этом банке можно сделать внутреннюю доверенность на распоряжение счетом ?
чтобы депозит положил один человек, а мог забрать другой
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:35
Я имел ввиду срок, до которого карта будет действительна. Если банк сделает ее в январе - срок будет до 01/20, а в начале февраля - уже до 02/20. На целый месяц больше да и циферки покрасивше...
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:41
viewtopic.php?p=4549950#p4549950
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:46
Месяцем больше, месяцем меньше - то такое...
Меня больше интересует другой вопрос. Допустим, в феврале 2018 г. у клиента был депозит в размере 111 000 грн. и банк выпустил ему Platinum за 1050 грн. Не выпустит ли банк в конце февраля 2019 г. по собственной инициативе такую же карту, но уже за 2450 грн., списав эту сумму со счета клиента, если сумма его депозита будет, допустим, 30 000 грн.? Или, например, Gold за 840 грн. согласно тарифам?
Может кто сталкивался?
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:49
Re: Укрексiмбанк
В 2015 лохматом году получал выплаты по Дельте за другого человека.
Делали доверку и копию у нотариуса за 255 уахов. (на 3 года) .
Получил как по маслу.
Иное в Укрексиме не представляю - банк який завмер в час1.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:52
спасибо
нашел тарифы
100 грн
30 грн - для пенсионеров
горячая линия ничего об этом не знает
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:56
Re: Укрексiмбанк
Думаю, что нет, так как для проведения любой операции нужно десяток бумажек подписать.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:02
Если карта выпускается на год в начале февраля - срок её действия: 02/19 - 01/20.
Не ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:07
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:09
Re: Укрексiмбанк
Побольше бы таких банок, которые пусть и замерли во времени, но давали бы кб 5% почти на всё
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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