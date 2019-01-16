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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 608609610611 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 292 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 35 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 80 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 292 Додано: Чет 17 січ, 2019 21:27 mustbe написав: Anadonta написав: Я имел ввиду срок, до которого карта будет действительна. Если банк сделает ее в январе - срок будет до 01/20, а в начале февраля - уже до 02/20. На целый месяц больше да и циферки покрасивше... Я имел ввиду срок, до которого карта будет действительна. Если банк сделает ее в январе - срок будет01/20, а в начале февраля - уже до 02/20. На целый месяц больше да и циферки покрасивше...

Если карта выпускается на год в начале февраля - срок её действия: 02/19 - 01/20.

Не ? Если карта выпускается на год в начале февраля - срок её действия: 02/19 -/20.Не ?

Выпускал в начале августа 2018 - срок на карте 08-19 Выпускал в начале августа 2018 - срок на карте 08-19 Flamingo

Повідомлень: 1333 З нами з: 20.03.15 Подякував: 35 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 січ, 2019 21:43 mustbe написав: Goodman написав: банк який завмер в час1. банк який завмер в час1.

Побольше бы таких банок, которые пусть и замерли во времени, но давали бы кб 5% почти на всё Побольше бы таких банок, которые пусть и замерли во времени, но давали бы кб 5% почти на всё

на самом деле спустя год после начала программы уже далеко не "на всё" . Комуналь, авто- и жд- билеты, магазины электроники. Это то что навскидку самое важное и довольно частое. А там если копнуть по мелочи - и услуги почты, и вон человек отписывался - заказал доставку из Метро и пролетел с кэшбеком, поскольку МСС оказался - услуги курьерских служб. Аналогично у меня случилось с заказом воды у IDS aqua-service. А еще может неприятный нежданчик оказаться если вдруг в магазе почему-то настроят терминал с МСС 5999. У меня к примеру такой оказался в пивном магазине. В общем если раньше платил картой не глядя и не задумываясь, и в кошельке было не 5 карт как раньше, а кроме симы еще одна для налички, то теперь опять карты потихоньку возвращаются. И это при том что карта ведь только весьма условно-бесплатная. Вот теперь сижу и думаю - стоит ли опять заноситься к августу на пол-ляма под платину или пока ограничится голдой на самом деле спустя год после начала программы уже далеко не "на всё". Комуналь, авто- и жд- билеты, магазины электроники. Это то что навскидку самое важное и довольно частое. А там если копнуть по мелочи - и услуги почты, и вон человек отписывался - заказал доставку из Метро и пролетел с кэшбеком, поскольку МСС оказался - услуги курьерских служб. Аналогично у меня случилось с заказом воды у IDS aqua-service. А еще может неприятный нежданчик оказаться если вдруг в магазе почему-то настроят терминал с МСС 5999. У меня к примеру такой оказался в пивном магазине. В общем если раньше платил картой не глядя и не задумываясь, и в кошельке было не 5 карт как раньше, а кроме симы еще одна для налички, то теперь опять карты потихоньку возвращаются. И это при том что карта ведь только весьма условно-бесплатная. Вот теперь сижу и думаю - стоит ли опять заноситься к августу на пол-ляма под платину или пока ограничится голдой Flamingo

Повідомлень: 1333 З нами з: 20.03.15 Подякував: 35 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 січ, 2019 21:47 mustbe написав: Если карта выпускается на год в начале февраля - срок её действия: 02/19 - 01/20.

Не ? Если карта выпускается на год в начале февраля - срок её действия: 02/19 -/20.Не ?



Обычно + 12 месяцев к месяцу выпуска, т. е. в данном случае 02/20. Обычно + 12 месяцев к месяцу выпуска, т. е. в данном случае 02/20. Anadonta Повідомлень: 444 З нами з: 25.11.12 Подякував: 28 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 січ, 2019 22:19 tano написав: Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать? Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?



Пришли деньги 15/01. Спустя 4 месяца... Хорошо, что не полгода . Пришли деньги 15/01. Спустя 4 месяца... Хорошо, что не полгода tano Повідомлень: 223 З нами з: 20.10.14 Подякував: 52 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 608609610611 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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