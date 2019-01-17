mustbe написав:
Если карта выпускается на год в начале февраля - срок её действия: 02/19 - 01/20.
Не ?
Выпускал в начале августа 2018 - срок на карте 08-19
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Додано: Чет 17 січ, 2019 21:27
Выпускал в начале августа 2018 - срок на карте 08-19
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:43
на самом деле спустя год после начала программы уже далеко не "на всё" . Комуналь, авто- и жд- билеты, магазины электроники. Это то что навскидку самое важное и довольно частое. А там если копнуть по мелочи - и услуги почты, и вон человек отписывался - заказал доставку из Метро и пролетел с кэшбеком, поскольку МСС оказался - услуги курьерских служб. Аналогично у меня случилось с заказом воды у IDS aqua-service. А еще может неприятный нежданчик оказаться если вдруг в магазе почему-то настроят терминал с МСС 5999. У меня к примеру такой оказался в пивном магазине. В общем если раньше платил картой не глядя и не задумываясь, и в кошельке было не 5 карт как раньше, а кроме симы еще одна для налички, то теперь опять карты потихоньку возвращаются. И это при том что карта ведь только весьма условно-бесплатная. Вот теперь сижу и думаю - стоит ли опять заноситься к августу на пол-ляма под платину или пока ограничится голдой
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:47
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:19
Пришли деньги 15/01. Спустя 4 месяца... Хорошо, что не полгода .
Додано: Чет 17 січ, 2019 23:39
Прошло два дня, сегодня пробовал расплатиться - отказ
Додано: Чет 17 січ, 2019 23:44
они потом часто забывают разлочить .. при чем разлочить через кал нельзя - надо звонить в отделние )
статус карты в ИБ локнута?
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