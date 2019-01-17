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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 608609610611

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:27

  mustbe написав:
  Anadonta написав:Я имел ввиду срок, до которого карта будет действительна. Если банк сделает ее в январе - срок будет до 01/20, а в начале февраля - уже до 02/20. На целый месяц больше да и циферки покрасивше... :D

Если карта выпускается на год в начале февраля - срок её действия: 02/19 - 01/20.
Не ?

Выпускал в начале августа 2018 - срок на карте 08-19
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:43

  mustbe написав:
  Goodman написав:банк який завмер в час1.

Побольше бы таких банок, которые пусть и замерли во времени, но давали бы кб 5% почти на всё

на самом деле спустя год после начала программы уже далеко не "на всё" :(. Комуналь, авто- и жд- билеты, магазины электроники. Это то что навскидку самое важное и довольно частое. А там если копнуть по мелочи - и услуги почты, и вон человек отписывался - заказал доставку из Метро и пролетел с кэшбеком, поскольку МСС оказался - услуги курьерских служб. Аналогично у меня случилось с заказом воды у IDS aqua-service. А еще может неприятный нежданчик оказаться если вдруг в магазе почему-то настроят терминал с МСС 5999. У меня к примеру такой оказался в пивном магазине. В общем если раньше платил картой не глядя и не задумываясь, и в кошельке было не 5 карт как раньше, а кроме симы еще одна для налички, то теперь опять карты потихоньку возвращаются. И это при том что карта ведь только весьма условно-бесплатная. Вот теперь сижу и думаю - стоит ли опять заноситься к августу на пол-ляма под платину или пока ограничится голдой :?:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:47

  mustbe написав:Если карта выпускается на год в начале февраля - срок её действия: 02/19 - 01/20.
Не ?


Обычно + 12 месяцев к месяцу выпуска, т. е. в данном случае 02/20.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:19

  tano написав:Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?


Пришли деньги 15/01. Спустя 4 месяца... Хорошо, что не полгода :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:39

  vollena71 написав:
  M-Audio написав:Заказал перевыпуск карты. Старую карту при этом заблокировали, о чем даже пришло сообщение в СМС. Но при этом пообещали карту через пару дней разблокировать обратно

блокируют именно из-за снятия денег, на следующий день разблокируют.

Прошло два дня, сегодня пробовал расплатиться - отказ :-(
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:44

  M-Audio написав:
  vollena71 написав:
  M-Audio написав:Заказал перевыпуск карты. Старую карту при этом заблокировали, о чем даже пришло сообщение в СМС. Но при этом пообещали карту через пару дней разблокировать обратно

блокируют именно из-за снятия денег, на следующий день разблокируют.

Прошло два дня, сегодня пробовал расплатиться - отказ :-(


они потом часто забывают разлочить .. при чем разлочить через кал нельзя - надо звонить в отделние )

статус карты в ИБ локнута?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:58

  Flamingo написав:
  mustbe написав:
  Goodman написав:банк який завмер в час1.

Побольше бы таких банок, которые пусть и замерли во времени, но давали бы кб 5% почти на всё

на самом деле спустя год после начала программы уже далеко не "на всё" :(. Комуналь, авто- и жд- билеты, магазины электроники. Это то что навскидку самое важное и довольно частое. А там если копнуть по мелочи - и услуги почты, и вон человек отписывался - заказал доставку из Метро и пролетел с кэшбеком, поскольку МСС оказался - услуги курьерских служб. Аналогично у меня случилось с заказом воды у IDS aqua-service. А еще может неприятный нежданчик оказаться если вдруг в магазе почему-то настроят терминал с МСС 5999. У меня к примеру такой оказался в пивном магазине. В общем если раньше платил картой не глядя и не задумываясь, и в кошельке было не 5 карт как раньше, а кроме симы еще одна для налички, то теперь опять карты потихоньку возвращаются. И это при том что карта ведь только весьма условно-бесплатная. Вот теперь сижу и думаю - стоит ли опять заноситься к августу на пол-ляма под платину или пока ограничится голдой :?:
старым клиентам есть один бонус - суммы свыше 150к не мониторы,или это ноу-хау на отделении
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