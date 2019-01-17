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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:27
mustbe написав: Anadonta написав:
Я имел ввиду срок, до которого карта будет действительна. Если банк сделает ее в январе - срок будет до
01/20, а в начале февраля - уже до 02/20. На целый месяц больше да и циферки покрасивше...
Если карта выпускается на год в начале февраля - срок её действия: 02/19 - 01
/20.
Не ?
Выпускал в начале августа 2018 - срок на карте 08-19
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Додано: Чет 17 січ, 2019 21:43
mustbe написав: Goodman написав:
банк який завмер в час1.
Побольше бы таких банок, которые пусть и замерли во времени, но давали бы кб 5% почти на всё
на самом деле спустя год после начала программы уже далеко не "на всё"
. Комуналь, авто- и жд- билеты, магазины электроники. Это то что навскидку самое важное и довольно частое. А там если копнуть по мелочи - и услуги почты, и вон человек отписывался - заказал доставку из Метро и пролетел с кэшбеком, поскольку МСС оказался - услуги курьерских служб. Аналогично у меня случилось с заказом воды у IDS aqua-service. А еще может неприятный нежданчик оказаться если вдруг в магазе почему-то настроят терминал с МСС 5999. У меня к примеру такой оказался в пивном магазине. В общем если раньше платил картой не глядя и не задумываясь, и в кошельке было не 5 карт как раньше, а кроме симы еще одна для налички, то теперь опять карты потихоньку возвращаются. И это при том что карта ведь только весьма условно-бесплатная. Вот теперь сижу и думаю - стоит ли опять заноситься к августу на пол-ляма под платину или пока ограничится голдой
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Додано: Чет 17 січ, 2019 21:47
mustbe написав:
Если карта выпускается на год в начале февраля - срок её действия: 02/19 - 01
/20.
Не ?
Обычно + 12 месяцев к месяцу выпуска, т. е. в данном случае 02/20.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:19
tano написав:
Банк тянет с рассмотрением заявы на спорную транзакцию. Был возврат на Розетку в сентябре на чуть больше 1к. Деньги не пришли. Обратился в банк в конце октября. Сказали - срок рассмотрения 40 дней. Пару дней назад зашел - уже ответили что могут рассматривать до полугода. Что еще можно сделать?
Пришли деньги 15/01. Спустя 4 месяца... Хорошо, что не полгода
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Додано: Чет 17 січ, 2019 23:39
vollena71 написав: M-Audio написав:
Заказал перевыпуск карты. Старую карту при этом заблокировали, о чем даже пришло сообщение в СМС. Но при этом пообещали карту через пару дней разблокировать обратно
блокируют именно из-за снятия денег, на следующий день разблокируют.
Прошло два дня, сегодня пробовал расплатиться - отказ
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Додано: Чет 17 січ, 2019 23:44
M-Audio написав: vollena71 написав: M-Audio написав:
Заказал перевыпуск карты. Старую карту при этом заблокировали, о чем даже пришло сообщение в СМС. Но при этом пообещали карту через пару дней разблокировать обратно
блокируют именно из-за снятия денег, на следующий день разблокируют.
Прошло два дня, сегодня пробовал расплатиться - отказ
они потом часто забывают разлочить .. при чем разлочить через кал нельзя - надо звонить в отделние )
статус карты в ИБ локнута?
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:58
Flamingo написав: mustbe написав: Goodman написав:
банк який завмер в час1.
Побольше бы таких банок, которые пусть и замерли во времени, но давали бы кб 5% почти на всё
на самом деле спустя год после начала программы уже далеко не "на всё"
. Комуналь, авто- и жд- билеты, магазины электроники. Это то что навскидку самое важное и довольно частое. А там если копнуть по мелочи - и услуги почты, и вон человек отписывался - заказал доставку из Метро и пролетел с кэшбеком, поскольку МСС оказался - услуги курьерских служб. Аналогично у меня случилось с заказом воды у IDS aqua-service. А еще может неприятный нежданчик оказаться если вдруг в магазе почему-то настроят терминал с МСС 5999. У меня к примеру такой оказался в пивном магазине. В общем если раньше платил картой не глядя и не задумываясь, и в кошельке было не 5 карт как раньше, а кроме симы еще одна для налички, то теперь опять карты потихоньку возвращаются. И это при том что карта ведь только весьма условно-бесплатная. Вот теперь сижу и думаю - стоит ли опять заноситься к августу на пол-ляма под платину или пока ограничится голдой
старым клиентам есть один бонус - суммы свыше 150к не мониторы,или это ноу-хау на отделении
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