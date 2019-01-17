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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:00
Но весь прошлый год я пользовался бесплатно. Если бы тогда хотели денег, я бы, наверное, и не подключал его. Всё равно операции через этот интернет-банк делать смысла нет, а выписку можно и в эксимбонусе посмотреть
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:10
Andi_30 написав: antey718 написав: Vint написав:
По Платине: если занесу 17000 долл и 30000 грн на новогодний депозит (в сумме больше 500к грн), то дадут ее бесплатно?
Да в обоих валютах.
У Вас получилось в двух валютах?
Мне озвучили в отделении для двух валют 1М грн.
Да получилось, но это было еще в прошлом январе. В этом январе эти карты уже перевыпустил.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:46
Яша написав:sens
Да,тоже сказали до 1млн грн вопросов задавать не будут.
возможно с нового года новая установка, в декабре мониторили и старых
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