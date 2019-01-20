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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 610611612613>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:00

  IMPRINTER написав:подключение бесплатно всем, в т.ч. и по платине
https://www.eximb.com/ukr/personal/ever ... ing/tarif/

Но весь прошлый год я пользовался бесплатно. Если бы тогда хотели денег, я бы, наверное, и не подключал его. Всё равно операции через этот интернет-банк делать смысла нет, а выписку можно и в эксимбонусе посмотреть :-)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:10

  Andi_30 написав:
  antey718 написав:
  Vint написав:По Платине: если занесу 17000 долл и 30000 грн на новогодний депозит (в сумме больше 500к грн), то дадут ее бесплатно?


Да в обоих валютах.


У Вас получилось в двух валютах?
Мне озвучили в отделении для двух валют 1М грн.


Да получилось, но это было еще в прошлом январе. В этом январе эти карты уже перевыпустил.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:46

  Яша написав:sensДа,тоже сказали до 1млн грн вопросов задавать не будут.

возможно с нового года новая установка, в декабре мониторили и старых
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:26

Re: Укрексiмбанк

Появились коммунальные платежи. :D Но теперь бонусы пока не начислили :mrgreen:
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:49

Re: Укрексiмбанк

  M-Audio написав:Но весь прошлый год я пользовался бесплатно. Если бы тогда хотели денег, я бы, наверное, и не подключал его.


у вас платина?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:15

  greenozon написав:
  M-Audio написав:Но весь прошлый год я пользовался бесплатно. Если бы тогда хотели денег, я бы, наверное, и не подключал его.


у вас платина?

Да
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:06

  lel написав:Появились коммунальные платежи. :D Но теперь бонусы пока не начислили :mrgreen:

Чего-то за харьковские тепловые сети выдает стабильно ошибку :(
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:18

  M-Audio написав:
  greenozon написав:
  M-Audio написав:Но весь прошлый год я пользовался бесплатно. Если бы тогда хотели денег, я бы, наверное, и не подключал его.


у вас платина?

Да

А как отключить, не интересовались? Я за год без малого толком и не пользовался, думаю отказаться.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:21

  kreuz написав:А как отключить, не интересовались? Я за год без малого толком и не пользовался, думаю отказаться.


Пользуюсь также без ИБ. Как узнать (через другие любые каналы) баланс по карте, к депо?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:25

  kreuz написав:А как отключить, не интересовались? Я за год без малого толком и не пользовался, думаю отказаться.

Однако СМС-инфо без ИБ стоит 10грн/мес для каждой карты, а с ИБ -- нашару для всех карт
Для чиста-депозитчика СМС-инфо скорее всего и не нужно, а вот для КБэкера оч. даже не помешало бы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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