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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:00
Но весь прошлый год я пользовался бесплатно. Если бы тогда хотели денег, я бы, наверное, и не подключал его. Всё равно операции через этот интернет-банк делать смысла нет, а выписку можно и в эксимбонусе посмотреть
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M-Audio
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:10
Andi_30 написав: antey718 написав: Vint написав:
По Платине: если занесу 17000 долл и 30000 грн на новогодний депозит (в сумме больше 500к грн), то дадут ее бесплатно?
Да в обоих валютах.
У Вас получилось в двух валютах?
Мне озвучили в отделении для двух валют 1М грн.
Да получилось, но это было еще в прошлом январе. В этом январе эти карты уже перевыпустил.
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antey718
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:46
Яша написав:sens
Да,тоже сказали до 1млн грн вопросов задавать не будут.
возможно с нового года новая установка, в декабре мониторили и старых
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J
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:26
Появились коммунальные платежи.
Но теперь бонусы пока не начислили
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lel
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:49
M-Audio написав:
Но весь прошлый год я пользовался бесплатно. Если бы тогда хотели денег, я бы, наверное, и не подключал его.
у вас платина?
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greenozon
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Додано: Суб 19 січ, 2019 20:15
greenozon написав: M-Audio написав:
Но весь прошлый год я пользовался бесплатно. Если бы тогда хотели денег, я бы, наверное, и не подключал его.
у вас платина?
Да
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M-Audio
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Яша
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:18
M-Audio написав: greenozon написав: M-Audio написав:
Но весь прошлый год я пользовался бесплатно. Если бы тогда хотели денег, я бы, наверное, и не подключал его.
у вас платина?
Да
А как отключить, не интересовались? Я за год без малого толком и не пользовался, думаю отказаться.
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kreuz
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:21
kreuz написав:
А как отключить, не интересовались? Я за год без малого толком и не пользовался, думаю отказаться.
Пользуюсь также без ИБ. Как узнать (через другие любые каналы) баланс по карте, к депо?
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jay2004
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:25
kreuz написав:
А как отключить, не интересовались? Я за год без малого толком и не пользовался, думаю отказаться.
Однако СМС-инфо без ИБ стоит 10грн/мес для каждой карты, а с ИБ -- нашару для всех карт
Для чиста-депозитчика СМС-инфо скорее всего и не нужно, а вот для КБэкера оч. даже не помешало бы
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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