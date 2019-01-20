Банкомат
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:30
Re: Укрексiмбанк
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:50
К моей глубинке - нема ихнего. Как в банкоматах других банков? Бесплатно?
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Додано: Пон 21 січ, 2019 13:33
jay2004
колега відповідав
viewtopic.php?p=4551544#p4551544
+50грн !
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Додано: Пон 21 січ, 2019 19:13
Додано: Пон 21 січ, 2019 19:23
В разделе "Супермаркеты" - кто-то ловит что-то, кроме Сельпо и Ашана ?
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