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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 610611612613

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:30

Re: Укрексiмбанк

  jay2004 написав:Как узнать (через другие любые каналы) баланс по карте, к депо?

Банкомат
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:50

  Sungsam написав:
  jay2004 написав:Как узнать (через другие любые каналы) баланс по карте, к депо?

Банкомат


К моей глубинке - нема ихнего. Как в банкоматах других банков? Бесплатно?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:33

jay2004

колега відповідав

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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:21

Тел и коммуналь есть
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:13

  guntherhouse777 написав:Тел и коммуналь есть

С утра караулил- не работало. :mrgreen: Заплатил живыми деньгами. И бонусы начислили- теперь дурно болтаются. :x
lel
 
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В разделе "Супермаркеты" - кто-то ловит что-то, кроме Сельпо и Ашана ?
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mustbe
 
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