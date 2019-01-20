|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:30
jay2004 написав:
Как узнать (через другие любые каналы) баланс по карте, к депо?
Банкомат
-
Sungsam
-
-
- Повідомлень: 103
- З нами з: 05.10.11
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 січ, 2019 12:50
Sungsam написав: jay2004 написав:
Как узнать (через другие любые каналы) баланс по карте, к депо?
Банкомат
К моей глубинке - нема ихнего. Как в банкоматах других банков? Бесплатно?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1585
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:33
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 3975
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:21
Тел и коммуналь есть
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3776
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 січ, 2019 19:13
guntherhouse777 написав:
Тел и коммуналь есть
С утра караулил- не работало.
Заплатил живыми деньгами. И бонусы начислили- теперь дурно болтаются.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 1935
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 січ, 2019 19:23
В разделе "Супермаркеты" - кто-то ловит что-то, кроме Сельпо и Ашана ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 991
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:12
mustbe написав:
В разделе "Супермаркеты" - кто-то ловит что-то, кроме Сельпо и Ашана ?
Судя по тому, что там постоянно болтаются только какие-то УФЛ и Пампик - остальные разбирают более или менее быстро.
-
goraidetkmag
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 21.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:23
lel написав: guntherhouse777 написав:
Тел и коммуналь есть
С утра караулил- не работало.
Заплатил живыми деньгами. И бонусы начислили- теперь дурно болтаются.
Викторией?
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3776
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|