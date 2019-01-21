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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:47

lel,
Оплачивайте.
Все работает в кабине.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3779
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 264 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:00

  guntherhouse777 написав:lel,
Оплачивайте.
Все работает в кабине.

Это Вы имеете в виду новый кабинет https://ok.kep.com.ua/home?
lel
 
Повідомлень: 1937
З нами з: 10.12.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:39

  lel написав:
  guntherhouse777 написав:lel,
Оплачивайте.
Все работает в кабине.

Это Вы имеете в виду новый кабинет https://ok.kep.com.ua/home?

Нет, эксим кабину
https://bonus.eximb.com

Ведь вы о ней говорили:
"Уважаемые клиенты!
Сервис недоступен в связи с проведением технических работ.
Приносим извинения за временные неудобства."
А на 11.47 сегодня была доступна оплата коммуналки, с чем я с вами и поделился.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3779
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 264 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:42

  guntherhouse777 написав:
  lel написав:
  guntherhouse777 написав:lel,
Оплачивайте.
Все работает в кабине.

Это Вы имеете в виду новый кабинет https://ok.kep.com.ua/home?

Нет, эксим кабину
https://bonus.eximb.com

Ведь вы о ней говорили:
"Уважаемые клиенты!
Сервис недоступен в связи с проведением технических работ.
Приносим извинения за временные неудобства."
А на 11.47 сегодня была доступна оплата коммуналки, с чем я с вами и поделился.

не была, в смысле страница была доступна, но оплаты не проходили
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Повідомлень: 8940
З нами з: 23.01.13
Подякував: 259 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
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