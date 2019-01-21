Ведь вы о ней говорили: "Уважаемые клиенты! Сервис недоступен в связи с проведением технических работ. Приносим извинения за временные неудобства." А на 11.47 сегодня была доступна оплата коммуналки, с чем я с вами и поделился.
Ведь вы о ней говорили: "Уважаемые клиенты! Сервис недоступен в связи с проведением технических работ. Приносим извинения за временные неудобства." А на 11.47 сегодня была доступна оплата коммуналки, с чем я с вами и поделился.
не была, в смысле страница была доступна, но оплаты не проходили