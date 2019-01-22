Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:47
lel,
Оплачивайте. Все работает в кабине.
guntherhouse777
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Додано: Вів 22 січ, 2019 15:00
guntherhouse777 написав:
lel,
Оплачивайте.
Все работает в кабине.
Это Вы имеете в виду новый кабинет
https://ok.kep.com.ua/home
?
lel
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Додано: Вів 22 січ, 2019 17:39
lel написав: guntherhouse777 написав:
lel,
Оплачивайте.
Все работает в кабине.
Это Вы имеете в виду новый кабинет
https://ok.kep.com.ua/home
?
Нет, эксим кабину
https://bonus.eximb.com
Ведь вы о ней говорили:
"Уважаемые клиенты!
Сервис недоступен в связи с проведением технических работ.
Приносим извинения за временные неудобства."
А на 11.47 сегодня была доступна оплата коммуналки, с чем я с вами и поделился.
guntherhouse777
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Додано: Вів 22 січ, 2019 17:42
guntherhouse777 написав: lel написав: guntherhouse777 написав:
lel,
Оплачивайте.
Все работает в кабине.
Это Вы имеете в виду новый кабинет
https://ok.kep.com.ua/home
?
Нет, эксим кабину
https://bonus.eximb.com
Ведь вы о ней говорили:
"Уважаемые клиенты!
Сервис недоступен в связи с проведением технических работ.
Приносим извинения за временные неудобства."
А на 11.47 сегодня была доступна оплата коммуналки, с чем я с вами и поделился.
не была, в смысле страница была доступна, но оплаты не проходили
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Stringer
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Додано: Вів 22 січ, 2019 20:31
Коммунальные платежи
Доставлено 144 22.01.2019 Именно сегодня около 11.30 оплатил часть горячей воды местным теплосетям.
guntherhouse777
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Додано: Сер 23 січ, 2019 09:27
Наземный Эльдорадо дал кошерный КБ. Только заказ, сделанный через их личный кабинет, никак не отобразился у них в истории...
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kreuz
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Додано: Чет 24 січ, 2019 10:30
Под Новогодний таки открывают платины?
guntherhouse777
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Додано: Чет 24 січ, 2019 10:47
Без проблем )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 02:03
guntherhouse777 написав:
Под Новогодний таки открывают платины?
Ну это кому как. Вернее сказать где как. К примеру мне в моей дыре родной под новогодний вообще ничего не дали. Мол у нас вообще никакой пластмассы нету в наличии .Ходить теперь в кассу приходится.
Дядя Дима
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