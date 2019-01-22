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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:47

lel,
Оплачивайте.
Все работает в кабине.
guntherhouse777
 
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 264 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:00

  guntherhouse777 написав:lel,
Оплачивайте.
Все работает в кабине.

Это Вы имеете в виду новый кабинет https://ok.kep.com.ua/home?
lel
 
Повідомлень: 1939
З нами з: 10.12.13
Подякував: 873 раз.
Подякували: 209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:39

  lel написав:
  guntherhouse777 написав:lel,
Оплачивайте.
Все работает в кабине.

Это Вы имеете в виду новый кабинет https://ok.kep.com.ua/home?

Нет, эксим кабину
https://bonus.eximb.com

Ведь вы о ней говорили:
"Уважаемые клиенты!
Сервис недоступен в связи с проведением технических работ.
Приносим извинения за временные неудобства."
А на 11.47 сегодня была доступна оплата коммуналки, с чем я с вами и поделился.
guntherhouse777
 
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 264 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:42

  guntherhouse777 написав:
  lel написав:
  guntherhouse777 написав:lel,
Оплачивайте.
Все работает в кабине.

Это Вы имеете в виду новый кабинет https://ok.kep.com.ua/home?

Нет, эксим кабину
https://bonus.eximb.com

Ведь вы о ней говорили:
"Уважаемые клиенты!
Сервис недоступен в связи с проведением технических работ.
Приносим извинения за временные неудобства."
А на 11.47 сегодня была доступна оплата коммуналки, с чем я с вами и поделился.

не была, в смысле страница была доступна, но оплаты не проходили
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:31

Коммунальные платежи
Доставлено
144
22.01.2019

Именно сегодня около 11.30 оплатил часть горячей воды местным теплосетям.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:27

Re: Укрексiмбанк

Наземный Эльдорадо дал кошерный КБ. Только заказ, сделанный через их личный кабинет, никак не отобразился у них в истории...
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:30

Под Новогодний таки открывают платины?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:47

Re: Укрексiмбанк

Без проблем )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 02:03

  guntherhouse777 написав:Под Новогодний таки открывают платины?
Ну это кому как. Вернее сказать где как. К примеру мне в моей дыре родной под новогодний вообще ничего не дали. Мол у нас вообще никакой пластмассы нету в наличии .Ходить теперь в кассу приходится. :evil:
Дядя Дима
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