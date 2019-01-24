Все верно и точно.
Мне пожалували голду - именную, благо до Киева недалеко.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:17
Re: Укрексiмбанк
Все верно и точно.
Мне пожалували голду - именную, благо до Киева недалеко.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:28
Re: Укрексiмбанк
Госпда, пройдет полгода и куда дальше пристраивать валюту? Может замануха сейчас, а потом низкий процент?
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:36
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