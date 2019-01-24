Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:28

Госпда, пройдет полгода и куда дальше пристраивать валюту? Может замануха сейчас, а потом низкий процент?

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