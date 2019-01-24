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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:17
Flamingo написав:
Ведь карты в Киеве изготавливаются, а потом на филиал пересылаются в течении недели после открытия.
Все верно и точно.
Мне пожалували голду - именную, благо до Киева недалеко.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:28
Госпда, пройдет полгода и куда дальше пристраивать валюту? Может замануха сейчас, а потом низкий процент?
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Алексей77
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:36
Алексей77 написав:
Госпда, пройдет полгода и куда дальше пристраивать валюту? Может замануха сейчас, а потом низкий процент?
Потом уже решать будете по ситуации, хотите на долшьше, то можно Альфа смотреть на 3 года.
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slasva
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:41
Flamingo написав: Дядя Дима написав: guntherhouse777 написав:
Под Новогодний таки открывают платины?
Ну это кому как. Вернее сказать где как. К примеру мне в моей дыре родной под новогодний вообще ничего не дали. Мол у нас вообще никакой пластмассы нету в наличии .Ходить теперь в кассу приходится.
В смысле нет пластмассы? Ведь карты в Киеве изготавливаются, а потом на филиал пересылаются в течении недели после открытия. По крайней мере в моей "дыре" так. И платина как бы "мгновенкой" быть мне кажется не должна, не?
Дык я знаю ,что их не в соседней комнате штампуют. Так сказала (уверенно сбрехала) ,что я так и поверил ,что под новогодний только через кассу.
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Дядя Дима
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