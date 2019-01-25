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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:17

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Ведь карты в Киеве изготавливаются, а потом на филиал пересылаются в течении недели после открытия.


Все верно и точно.
Мне пожалували голду - именную, благо до Киева недалеко.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:28

Re: Укрексiмбанк

Госпда, пройдет полгода и куда дальше пристраивать валюту? Может замануха сейчас, а потом низкий процент?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:36

  Алексей77 написав:Госпда, пройдет полгода и куда дальше пристраивать валюту? Может замануха сейчас, а потом низкий процент?

Потом уже решать будете по ситуации, хотите на долшьше, то можно Альфа смотреть на 3 года.
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:41

  Flamingo написав:
  Дядя Дима написав:
  guntherhouse777 написав:Под Новогодний таки открывают платины?
Ну это кому как. Вернее сказать где как. К примеру мне в моей дыре родной под новогодний вообще ничего не дали. Мол у нас вообще никакой пластмассы нету в наличии .Ходить теперь в кассу приходится. :evil:

В смысле нет пластмассы? Ведь карты в Киеве изготавливаются, а потом на филиал пересылаются в течении недели после открытия. По крайней мере в моей "дыре" так. И платина как бы "мгновенкой" быть мне кажется не должна, не?
Дык я знаю ,что их не в соседней комнате штампуют. Так сказала (уверенно сбрехала) ,что я так и поверил ,что под новогодний только через кассу.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:25

Подскажите, расходные р2р без КБ месячный лимит карты в 20кгрн всё равно уменьшают? Операции сверх лимита в бонусной кабине не появятся или будут но с начислением КБ 0грн? И куда дели пополняхи Сильпо?
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