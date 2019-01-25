Все верно и точно.
Мне пожалували голду - именную, благо до Киева недалеко.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:17
Re: Укрексiмбанк
Все верно и точно.
Мне пожалували голду - именную, благо до Киева недалеко.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:28
Re: Укрексiмбанк
Госпда, пройдет полгода и куда дальше пристраивать валюту? Может замануха сейчас, а потом низкий процент?
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:36
Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:41
Дык я знаю ,что их не в соседней комнате штампуют. Так сказала (уверенно сбрехала) ,что я так и поверил ,что под новогодний только через кассу.
Додано: Суб 26 січ, 2019 08:25
Подскажите, расходные р2р без КБ месячный лимит карты в 20кгрн всё равно уменьшают? Операции сверх лимита в бонусной кабине не появятся или будут но с начислением КБ 0грн? И куда дели пополняхи Сильпо?
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