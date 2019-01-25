Все верно и точно.
Мне пожалували голду - именную, благо до Киева недалеко.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:17
Re: Укрексiмбанк
Все верно и точно.
Мне пожалували голду - именную, благо до Киева недалеко.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:28
Re: Укрексiмбанк
Госпда, пройдет полгода и куда дальше пристраивать валюту? Может замануха сейчас, а потом низкий процент?
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:36
Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:41
Дык я знаю ,что их не в соседней комнате штампуют. Так сказала (уверенно сбрехала) ,что я так и поверил ,что под новогодний только через кассу.
Додано: Суб 26 січ, 2019 08:25
Подскажите, расходные р2р без КБ месячный лимит карты в 20кгрн всё равно уменьшают? Операции сверх лимита в бонусной кабине не появятся или будут но с начислением КБ 0грн? И куда дели пополняхи Сильпо?
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Додано: Суб 26 січ, 2019 08:37
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:28
Re: Укрексiмбанк
ви собі плануєте такий горизонт інвестицій?
Альфа зараз в доброму мінусі через злиття із УкрСоцем..
+50грн !
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Додано: Суб 26 січ, 2019 10:58
В смысле нет пластмассы? Ведь карты в Киеве изготавливаются, а потом на филиал пересылаются в течении недели после открытия. По крайней мере в моей "дыре" так. И платина как бы "мгновенкой" быть мне кажется не должна, не?[/quote]Дык я знаю ,что их не в соседней комнате штампуют. Так сказала (уверенно сбрехала) ,что я так и поверил ,что под новогодний только через кассу.[/quote]
Открывался "новогодний", хотели карту голд оформить, сказали карт VISA нет, можем выпустить только MASTER.
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:31
Появилась выписка, увидел, что первый ответ нет. Остальные вопросы ещё актуальны.
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