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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 613614615616

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:47

  kreuz написав:
  kreuz написав:Подскажите, расходные р2р без КБ месячный лимит карты в 20кгрн всё равно уменьшают? Операции сверх лимита в бонусной кабине не появятся или будут но с начислением КБ 0грн? И куда дели пополняхи Сильпо?

Появилась выписка, увидел, что первый ответ нет. Остальные вопросы ещё актуальны.

п.5.2 В случае превышения лимитов, указанных в пункте 5.1, в рамках осуществления единоразовой покупки (а также покупки, совершенной до применения пониженной ставки начисления бонусов) в торгово-сервисных сетях Украины и за ее пределами, в т.ч. в сети Интернет, и оплаченной картой Visa от Укрэксимбанка, бонусы начисляются по следующей формуле:
- для карты Visa Platinum - ставка 2,5% от суммы оплаты, применяется к единоразовой оплате (а также оплате совершенной до применения пониженной ставки начисления бонусов) на сумму свыше 20 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,2% от суммы оплаты;
https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_conditions
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 15:53

как потратить бонусы?

где вы видели Ашан или Сильпо на сайте эксимбонус??
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:20

  proftpd66 написав:где вы видели Ашан или Сильпо на сайте эксимбонус??

В разделе Супермаркеты.
Бывают они не часто, но таки бывают.
Надо просто мониторить, например - тут: EximBonus информер
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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