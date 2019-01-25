kreuz написав:
Появилась выписка, увидел, что первый ответ нет. Остальные вопросы ещё актуальны.
п.5.2 В случае превышения лимитов, указанных в пункте 5.1, в рамках осуществления единоразовой покупки (а также покупки, совершенной до применения пониженной ставки начисления бонусов) в торгово-сервисных сетях Украины и за ее пределами, в т.ч. в сети Интернет, и оплаченной картой Visa от Укрэксимбанка, бонусы начисляются по следующей формуле:
- для карты Visa Platinum - ставка 2,5% от суммы оплаты, применяется к единоразовой оплате (а также оплате совершенной до применения пониженной ставки начисления бонусов) на сумму свыше 20 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,2% от суммы оплаты;