kreuz написав:Подскажите, расходные р2р без КБ месячный лимит карты в 20кгрн всё равно уменьшают? Операции сверх лимита в бонусной кабине не появятся или будут но с начислением КБ 0грн? И куда дели пополняхи Сильпо?
Появилась выписка, увидел, что первый ответ нет. Остальные вопросы ещё актуальны.
п.5.2 В случае превышения лимитов, указанных в пункте 5.1, в рамках осуществления единоразовой покупки (а также покупки, совершенной до применения пониженной ставки начисления бонусов) в торгово-сервисных сетях Украины и за ее пределами, в т.ч. в сети Интернет, и оплаченной картой Visa от Укрэксимбанка, бонусы начисляются по следующей формуле: - для карты Visa Platinum - ставка 2,5% от суммы оплаты, применяется к единоразовой оплате (а также оплате совершенной до применения пониженной ставки начисления бонусов) на сумму свыше 20 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,2% от суммы оплаты; https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_conditions