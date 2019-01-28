Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:47
kreuz написав: kreuz написав:
Подскажите, расходные р2р без КБ месячный лимит карты в 20кгрн всё равно уменьшают? Операции сверх лимита в бонусной кабине не появятся или будут но с начислением КБ 0грн? И куда дели пополняхи Сильпо?
Появилась выписка, увидел, что первый ответ нет. Остальные вопросы ещё актуальны.
п.5.2 В случае превышения лимитов, указанных в пункте 5.1, в рамках осуществления единоразовой покупки (а также покупки, совершенной до применения пониженной ставки начисления бонусов) в торгово-сервисных сетях Украины и за ее пределами, в т.ч. в сети Интернет, и оплаченной картой Visa от Укрэксимбанка, бонусы начисляются по следующей формуле:
- для карты Visa Platinum - ставка 2,5% от суммы оплаты, применяется к единоразовой оплате (а также оплате совершенной до применения пониженной ставки начисления бонусов) на сумму свыше 20 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,2% от суммы оплаты;
https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_conditions
lel
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Додано: Суб 26 січ, 2019 15:53
как потратить бонусы?
где вы видели Ашан или Сильпо на сайте эксимбонус??
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: Суб 26 січ, 2019 16:20
proftpd66 написав:
где вы видели Ашан или Сильпо на сайте эксимбонус??
В разделе
Супермаркеты
.
Бывают они не часто, но таки бывают.
Надо просто мониторить, например - тут:
EximBonus информер
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
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Додано: Суб 26 січ, 2019 16:30
А "Платежи" в бонусах похоронили окончательно, или опять что-то допиливают? Никто не интересовался в поддержке?
M-Audio
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Додано: Суб 26 січ, 2019 16:39
M-Audio написав:
А "Платежи" в бонусах похоронили окончательно, или опять что-то допиливают? Никто не интересовался в поддержке?
Видимо там деньги заканчиваются быстро
Как и купоны
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Вів 29 січ, 2019 14:17
Появился Ашан.
Появились коммунальные платежи. Электроэнергия- старые поставщики, не платил.
lel
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Додано: Вів 29 січ, 2019 14:53
А кто-то в курсе, по каким дням тут заседает кредитный комитет?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Вів 29 січ, 2019 19:43
Панове,
подскажите, как в банке с выдачей валюты по окончившимся депо? я так понимаю тут можно держать больше фонда, верно? державний банк как никак Как грамотно зайти на депо Новоричний новому клиенту? Есть ли подводные камни?
Востаннє редагувалось
Andey
в Вів 29 січ, 2019 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Andey
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Додано: Вів 29 січ, 2019 20:01
Andey написав:
Панове,
подскажите, как в банке с выдачей валюты по окончившимся депо?
я так понимаю тут можно держать больше фонда, верно? державний банк как никак
В центральном отделении в Киеве выдали около фонда без предзаказа, там валюты всегда много, как по другим отделениям не знаю.
antey718
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Додано: Вів 29 січ, 2019 20:17
Andey написав:
Как грамотно зайти на депо Новоричний новому клиенту? Есть ли подводные камни?
тоже интересует.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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