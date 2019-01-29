Быстро, осталось 2 дня!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 20:55
Быстро, осталось 2 дня!
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:08
Re: Укрексiмбанк
Паспорт + ІПН (РНОКЛ по новому)
кульок із папіром (чи валютоюю)
Бажано (я так робив) працювати із центральним відділенням в своєму місті.
Приходим за 10-15 хв до початку робочого дня (щоб бути 1им в черзі)
Якщо сума значна (більше 150К паперу) варто подумати про документи, що підтверджують походження коштів (але в різних форумчан досвід різний - в когось не просили зовсім, в когось від 1М)
посмішка і впевненість - і ви на коні.
успіхів вам.
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+50грн !
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Додано: Сер 30 січ, 2019 01:25
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