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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:55

  Игорь Алексеевич написав:
  Andey написав:Как грамотно зайти на депо Новоричний новому клиенту? Есть ли подводные камни?


тоже интересует.

Быстро, осталось 2 дня!
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valya
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:08

Re: Укрексiмбанк

  Andey написав:Как грамотно зайти на депо Новоричний новому клиенту? Есть ли подводные камни?


Паспорт + ІПН (РНОКЛ по новому)
кульок із папіром (чи валютоюю)
Бажано (я так робив) працювати із центральним відділенням в своєму місті.

Приходим за 10-15 хв до початку робочого дня (щоб бути 1им в черзі)
Якщо сума значна (більше 150К паперу) варто подумати про документи, що підтверджують походження коштів (але в різних форумчан досвід різний - в когось не просили зовсім, в когось від 1М)
посмішка і впевненість - і ви на коні.

успіхів вам.

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 01:25

  valya написав:Быстро, осталось 2 дня!


зачем торопится? ведь возможно с февраля нас ждут гораздо более привлекательные условия!
uaprofi
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