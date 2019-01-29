Быстро, осталось 2 дня!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 20:55
Быстро, осталось 2 дня!
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:08
Re: Укрексiмбанк
Паспорт + ІПН (РНОКЛ по новому)
кульок із папіром (чи валютоюю)
Бажано (я так робив) працювати із центральним відділенням в своєму місті.
Приходим за 10-15 хв до початку робочого дня (щоб бути 1им в черзі)
Якщо сума значна (більше 150К паперу) варто подумати про документи, що підтверджують походження коштів (але в різних форумчан досвід різний - в когось не просили зовсім, в когось від 1М)
посмішка і впевненість - і ви на коні.
успіхів вам.
PS наст крок - Віза Платина + Ексім бонус?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 30 січ, 2019 01:25
Додано: Сер 30 січ, 2019 10:43
uaprofi
Зазвичай на НовийРік + свята банки максимально щедрі, далі спад
і, враховуючи що на днях буде перегляд облікової ставки НБУ і якщо вона понизиться, то питання "краще" під великим знаком запитання...
+50грн !
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:33
Re: Укрексiмбанк
Ставлю долар що ні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:38
Re: Укрексiмбанк
Жаль только что Новорічний депо только на полгода
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:46
Та если приспичит, то летом будет Летний.. под 20%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:36
Re: Укрексiмбанк
Налетай, торопись, у Сільпо закупись )))
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:37
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:41
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