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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 615616617618>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:55

  Игорь Алексеевич написав:
  Andey написав:Как грамотно зайти на депо Новоричний новому клиенту? Есть ли подводные камни?


тоже интересует.

Быстро, осталось 2 дня!
*******
valya
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:08

Re: Укрексiмбанк

  Andey написав:Как грамотно зайти на депо Новоричний новому клиенту? Есть ли подводные камни?


Паспорт + ІПН (РНОКЛ по новому)
кульок із папіром (чи валютоюю)
Бажано (я так робив) працювати із центральним відділенням в своєму місті.

Приходим за 10-15 хв до початку робочого дня (щоб бути 1им в черзі)
Якщо сума значна (більше 150К паперу) варто подумати про документи, що підтверджують походження коштів (але в різних форумчан досвід різний - в когось не просили зовсім, в когось від 1М)
посмішка і впевненість - і ви на коні.

успіхів вам.

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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 01:25

  valya написав:Быстро, осталось 2 дня!


зачем торопится? ведь возможно с февраля нас ждут гораздо более привлекательные условия!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:43

uaprofi

Зазвичай на НовийРік + свята банки максимально щедрі, далі спад
і, враховуючи що на днях буде перегляд облікової ставки НБУ і якщо вона понизиться, то питання "краще" під великим знаком запитання...
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:33

Re: Укрексiмбанк

  uaprofi написав:возможно с февраля нас ждут гораздо более привлекательные условия!

Ставлю долар що ні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:38

Re: Укрексiмбанк

Жаль только что Новорічний депо только на полгода
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:46

  Andey написав:Жаль только что Новорічний депо только на полгода

Та если приспичит, то летом будет Летний.. под 20% :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:36

Re: Укрексiмбанк

Налетай, торопись, у Сільпо закупись )))
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:37

  kreuz написав:Налетай, торопись, у Сільпо закупись )))

Немає за шо. :(
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:41

  Andey написав:Жаль только что Новорічний депо только на полгода

так зайдите в Укргаз или Тас на год. в чем проблема?
mephala
 
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