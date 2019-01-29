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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:45
mephala написав: Andey написав:
Жаль только что Новорічний депо только на полгода
так зайдите в Укргаз или Тас на год. в чем проблема?
Или в Альфу от 12 мес.
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