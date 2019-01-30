Или в Альфу от 12 мес.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:45
Или в Альфу от 12 мес.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 16:22
Re: Укрексiмбанк
работает коммуналь.
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:51
Додано: Сер 30 січ, 2019 22:48
В Киеве в центральном сегодня был аншлаг. В очередь на оформления депозита ~60 человек. Жесть, и не жалко время тратить. И представил какая очередь будет когда пройдет 6 месяцев. Улыбнулся и уехал.
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:33
продлили акцию новогодний до 8 февраля. сегодня оформлял дело и там узнал эту новость
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:38
там они от 150тыс. мониторят. сегодня всем сообщали в отделении, что если больше заносят, то нужны подт.документы. а иначе не оформят дело. можно сказали по 150тыс. заносить раз в квартал. если больше, то давай документы происхожд.средств
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:38
Re: Укрексiмбанк
а які саме документи вони готові розглянути мадмуазелі не повідомляли?
складається враження, що в цьому банку кожне відділення має свій кодекс правил..
в одних можна нести до 1(2) міо - і нічого
в інших від 150К шманають
і тд і тп
+50грн !
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:50
причем в інших,
если забрал и через полгода заносиш назад
то шманают по 2-му разу,
что было особенно смешно т.к. в первый раз они согласились открыть только если им отдать оригиналы документов
Додано: Чет 31 січ, 2019 10:57
Ага, и на сайте уже есть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:00
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