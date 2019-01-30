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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 616617618619>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:45

  mephala написав:
  Andey написав:Жаль только что Новорічний депо только на полгода

так зайдите в Укргаз или Тас на год. в чем проблема?

Или в Альфу от 12 мес.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:22

Re: Укрексiмбанк

работает коммуналь.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:51

  mephala написав:
  Andey написав:Жаль только что Новорічний депо только на полгода

так зайдите в Укргаз или Тас на год. в чем проблема?

в укргазе уже под фонд на 1.5 года вперед.
ТАС не подходит, т.к. нужен именно держбанк для депо на много-много фондов
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:48

В Киеве в центральном сегодня был аншлаг. В очередь на оформления депозита ~60 человек. Жесть, и не жалко время тратить. И представил какая очередь будет когда пройдет 6 месяцев. Улыбнулся и уехал.
grampus
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:33

продлили акцию новогодний до 8 февраля. сегодня оформлял дело и там узнал эту новость :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:38

  Andey написав:
  mephala написав:
  Andey написав:Жаль только что Новорічний депо только на полгода

так зайдите в Укргаз или Тас на год. в чем проблема?

в укргазе уже под фонд на 1.5 года вперед.
ТАС не подходит, т.к. нужен именно держбанк для депо на много-много фондов


там они от 150тыс. мониторят. сегодня всем сообщали в отделении, что если больше заносят, то нужны подт.документы. а иначе не оформят дело. можно сказали по 150тыс. заносить раз в квартал. если больше, то давай документы происхожд.средств :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:38

Re: Укрексiмбанк

  Игорь Алексеевич написав:что если больше заносят, то нужны подт.документы


а які саме документи вони готові розглянути мадмуазелі не повідомляли? :)

складається враження, що в цьому банку кожне відділення має свій кодекс правил..

в одних можна нести до 1(2) міо - і нічого
в інших від 150К шманають
і тд і тп
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:50

  greenozon написав:,
складається враження, що в цьому банку кожне відділення має свій кодекс правил..

в одних можна нести до 1(2) міо - і нічого
в інших від 150К шманають
і тд і тп

причем в інших,
если забрал и через полгода заносиш назад
то шманают по 2-му разу,
что было особенно смешно т.к. в первый раз они согласились открыть только если им отдать оригиналы документов
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:57

  Игорь Алексеевич написав:продлили акцию новогодний до 8 февраля. сегодня оформлял дело и там узнал эту новость :P

Ага, и на сайте уже есть
https://www.eximb.com/ukr/personal/deposits/newyear-2018/?f=personal
Кошти на вклад «Новорічний» залучаються у період з 01.11.2018 по 08.02.2019 включно.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:00

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