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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:02
mustbe написав:
Бонусы: Начислили новые !
Ашан : Всё ещё нет
Сельпо: Всё ещё нет
Фора : Всё ещё есть
Телегрям прикрутили?
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:29
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