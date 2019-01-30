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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:02
mustbe написав:
Бонусы: Начислили новые !
Ашан : Всё ещё нет
Сельпо: Всё ещё нет
Фора : Всё ещё есть
Телегрям прикрутили?
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:29
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Додано: Чет 31 січ, 2019 14:21
Не взяли более 150 тыс на депо.
То что есть на руках договора с других банков, которые окончились недавно - не устроило. Только справка с налоговой. Отделение на сичовых стрильцив.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 14:39
Игорь Алексеевич написав:
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там они от 150тыс. мониторят. сегодня всем сообщали в отделении, что если больше заносят, то нужны подт.документы. а иначе не оформят дело. можно сказали по 150тыс. заносить раз в квартал. если больше, то давай документы происхожд.средств
еще Кто-то может подтвердить про занос 150К раз в квартал без подтверждающих документов?
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citramon
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Додано: Чет 31 січ, 2019 14:43
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Додано: Чет 31 січ, 2019 14:54
citramon написав: Игорь Алексеевич написав:
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там они от 150тыс. мониторят. сегодня всем сообщали в отделении, что если больше заносят, то нужны подт.документы. а иначе не оформят дело. можно сказали по 150тыс. заносить раз в квартал. если больше, то давай документы происхожд.средств
еще Кто-то может подтвердить про занос 150К раз в квартал без подтверждающих документов?
Там как повезет, первый раз у меня доки вообще не спросили, в следующий раз спросили а вы документы предоставляли прошлый раз, я сказал да
- ну ок, на третий раз попросили доки, видимо стало построже.
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