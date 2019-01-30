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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 616617618619

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:02

  mustbe написав:
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Ашан : Всё ещё нет
Сельпо: Всё ещё нет
Фора : Всё ещё есть

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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:29

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EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:21

Не взяли более 150 тыс на депо.

То что есть на руках договора с других банков, которые окончились недавно - не устроило. Только справка с налоговой. Отделение на сичовых стрильцив.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:39

  Игорь Алексеевич написав:[
там они от 150тыс. мониторят. сегодня всем сообщали в отделении, что если больше заносят, то нужны подт.документы. а иначе не оформят дело. можно сказали по 150тыс. заносить раз в квартал. если больше, то давай документы происхожд.средств :roll:


еще Кто-то может подтвердить про занос 150К раз в квартал без подтверждающих документов?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:43

Re: Укрексiмбанк

2 месяца назад без вопросов приняли 7кб на новогодний
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:54

  citramon написав:
  Игорь Алексеевич написав:[
там они от 150тыс. мониторят. сегодня всем сообщали в отделении, что если больше заносят, то нужны подт.документы. а иначе не оформят дело. можно сказали по 150тыс. заносить раз в квартал. если больше, то давай документы происхожд.средств :roll:


еще Кто-то может подтвердить про занос 150К раз в квартал без подтверждающих документов?


Там как повезет, первый раз у меня доки вообще не спросили, в следующий раз спросили а вы документы предоставляли прошлый раз, я сказал да :) - ну ок, на третий раз попросили доки, видимо стало построже.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:54

  citramon написав:
  Игорь Алексеевич написав:[
там они от 150тыс. мониторят. сегодня всем сообщали в отделении, что если больше заносят, то нужны подт.документы. а иначе не оформят дело. можно сказали по 150тыс. заносить раз в квартал. если больше, то давай документы происхожд.средств :roll:


еще Кто-то может подтвердить про занос 150К раз в квартал без подтверждающих документов?


у мене таке було із 1ого разу (Львів, центр. відділення)
один із наступних разів перевіряли чи є надавав документи попередній раз!
так що ... фін мон наближається (с) НБУ :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:05

  Moneta написав:Не взяли более 150 тыс на депо.

То что есть на руках договора с других банков, которые окончились недавно - не устроило. Только справка с налоговой. Отделение на сичовых стрильцив.

плохо что не принимают квинтанции об окончившихся депо в других банках.
Справка из налоговой делается до 5 рабочих дней :(
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:25

  Moneta написав:Не взяли более 150 тыс на депо.

То что есть на руках договора с других банков, которые окончились недавно - не устроило. Только справка с налоговой. Отделение на сичовых стрильцив.

А поповнити. :wink:
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Moneta написав:Не взяли более 150 тыс на депо.

То что есть на руках договора с других банков, которые окончились недавно - не устроило. Только справка с налоговой. Отделение на сичовых стрильцив.

А поповнити. :wink:

Пополняете карту и дома в ИБ пополняете (поповнення до 30% вкладу) .
lel
 
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