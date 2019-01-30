Шановні!
А як у Вас працює механізм SMS-інформування?
Таке враження, що повідомлення куди хочуть самі - туди і приходять. Іноді лише як SMS, іноді лише в Viber, і дуже-дуже рідко і туди і туди.
З цим якось можна справитись/налаштувати?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:09
Re: Укрексiмбанк
Шановні!
А як у Вас працює механізм SMS-інформування?
Таке враження, що повідомлення куди хочуть самі - туди і приходять. Іноді лише як SMS, іноді лише в Viber, і дуже-дуже рідко і туди і туди.
З цим якось можна справитись/налаштувати?
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:35
Sungsam
Коли система бачить, що в клієнта на момент здійснення операції (+ кілька хвилин) є інтернет (мобільний, вайфай) - надсилає повідомлення на вайбер, якщо немає - смс.
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:47
Re: Укрексiмбанк
Народ, хтось користується Bonusback? Як взанти точну процентну ставку? Бо їхнє «до», мене бентежить...
В правилах «9. Перед покупкою ознайомтеся з особливостями, умовами і тарифами магазину. Якщо магазину має специфічні умови нарахування Cashback, ми публікуємо цю інформацію на сторінці магазину. Як то кажуть, попереджений - значить озброєний!»
Виходить, якщо нема на сторінці магазину специфічних умов, можна розраховувати на максимальний відсоток?
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:51
Re: Укрексiмбанк
Хочу поделиться, до какого маразма в Укрэксиме дошли.
Прихожу сегодня к ним, говорю, хочу открыть депозит на 500К чтоб открыть Платинум бесплатно. Они говорят, давай подтверждение денег. Я с гордостью достаю свой свеженький договор о переуступке квартиры. А она говорит, ни хрена, в договоре не прописана сумма продажи квартиры и это не может быть источником происхождения денег. Сколько я ни доказывал, ни в какую. Старые депозитные договоры тоже не подходят. Говорит, принеси доказательство происхождения денег, на которые ты купил квартиру, которую сегодня продал. Говорит, могу взять у тебя деньги без подтверджения в пределах 150К. Я плюнул, положил 4К с копейками долларов и взял платинум с доплатой 1060 грн.
Я хренею, любой другой банк бы расцеловал, принеси им 500К, а эти не взяли.
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:07
Re: Укрексiмбанк
будь який інший теж зобов'язаний перевірити на сумах більших 150К
(згідно чинного законодавства)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:18
Це всі 500000 була валюта?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:31
где ж такие квартиры,500 000 грн естественно
никому не верю
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:36
у вас в договоре написано что вы подарили (бесплатно переуступили) кому-то квартиру?
или написано что вы "переуступили за 500к грн" а она хотела что-бы там было написано "продали за 500к" ?
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:38
Re: Укрексiмбанк
в моем случае при депо 300к подействовала только выписка по карточному счету.
даже не выписка - а ее копия ,
если "прошла" копия то с помощью МФУ можно родить любой документ.
автор не был достаточно подготовлен к финмону - на форуме все давно обсудили.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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