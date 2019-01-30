Додано: Чет 31 січ, 2019 20:51

Хочу поделиться, до какого маразма в Укрэксиме дошли.

Прихожу сегодня к ним, говорю, хочу открыть депозит на 500К чтоб открыть Платинум бесплатно. Они говорят, давай подтверждение денег. Я с гордостью достаю свой свеженький договор о переуступке квартиры. А она говорит, ни хрена, в договоре не прописана сумма продажи квартиры и это не может быть источником происхождения денег. Сколько я ни доказывал, ни в какую. Старые депозитные договоры тоже не подходят. Говорит, принеси доказательство происхождения денег, на которые ты купил квартиру, которую сегодня продал. Говорит, могу взять у тебя деньги без подтверджения в пределах 150К. Я плюнул, положил 4К с копейками долларов и взял платинум с доплатой 1060 грн.

Я хренею, любой другой банк бы расцеловал, принеси им 500К, а эти не взяли.