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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 617618619620

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:09

Re: Укрексiмбанк

Шановні!
А як у Вас працює механізм SMS-інформування?
Таке враження, що повідомлення куди хочуть самі - туди і приходять. Іноді лише як SMS, іноді лише в Viber, і дуже-дуже рідко і туди і туди.
З цим якось можна справитись/налаштувати?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:35

Sungsam
Коли система бачить, що в клієнта на момент здійснення операції (+ кілька хвилин) є інтернет (мобільний, вайфай) - надсилає повідомлення на вайбер, якщо немає - смс.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:47

Re: Укрексiмбанк

Народ, хтось користується Bonusback? Як взанти точну процентну ставку? Бо їхнє «до», мене бентежить...
В правилах «9. Перед покупкою ознайомтеся з особливостями, умовами і тарифами магазину. Якщо магазину має специфічні умови нарахування Cashback, ми публікуємо цю інформацію на сторінці магазину. Як то кажуть, попереджений - значить озброєний!»
Виходить, якщо нема на сторінці магазину специфічних умов, можна розраховувати на максимальний відсоток? :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:51

Re: Укрексiмбанк

Хочу поделиться, до какого маразма в Укрэксиме дошли.
Прихожу сегодня к ним, говорю, хочу открыть депозит на 500К чтоб открыть Платинум бесплатно. Они говорят, давай подтверждение денег. Я с гордостью достаю свой свеженький договор о переуступке квартиры. А она говорит, ни хрена, в договоре не прописана сумма продажи квартиры и это не может быть источником происхождения денег. Сколько я ни доказывал, ни в какую. Старые депозитные договоры тоже не подходят. Говорит, принеси доказательство происхождения денег, на которые ты купил квартиру, которую сегодня продал. Говорит, могу взять у тебя деньги без подтверджения в пределах 150К. Я плюнул, положил 4К с копейками долларов и взял платинум с доплатой 1060 грн.
Я хренею, любой другой банк бы расцеловал, принеси им 500К, а эти не взяли.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:07

Re: Укрексiмбанк

  Andrew75 написав:Я хренею, любой другой банк бы расцеловал, принеси им 500К, а эти не взяли.


будь який інший теж зобов'язаний перевірити на сумах більших 150К
(згідно чинного законодавства)

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15/paran6
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:18

  Andrew75 написав:Хочу поделиться, до какого маразма в Укрэксиме дошли.
Прихожу сегодня к ним, говорю, хочу открыть депозит на 500К чтоб открыть Платинум бесплатно. Они говорят, давай подтверждение денег. Я с гордостью достаю свой свеженький договор о переуступке квартиры. А она говорит, ни хрена, в договоре не прописана сумма продажи квартиры и это не может быть источником происхождения денег. Сколько я ни доказывал, ни в какую. Старые депозитные договоры тоже не подходят. Говорит, принеси доказательство происхождения денег, на которые ты купил квартиру, которую сегодня продал. Говорит, могу взять у тебя деньги без подтверджения в пределах 150К. Я плюнул, положил 4К с копейками долларов и взял платинум с доплатой 1060 грн.
Я хренею, любой другой банк бы расцеловал, принеси им 500К, а эти не взяли.

Це всі 500000 була валюта?
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:31

  Квесторе_поверніться написав:
  Andrew75 написав:Хочу поделиться, до какого маразма в Укрэксиме дошли.
Прихожу сегодня к ним, говорю, хочу открыть депозит на 500К чтоб открыть Платинум бесплатно. Они говорят, давай подтверждение денег. Я с гордостью достаю свой свеженький договор о переуступке квартиры. А она говорит, ни хрена, в договоре не прописана сумма продажи квартиры и это не может быть источником происхождения денег. Сколько я ни доказывал, ни в какую. Старые депозитные договоры тоже не подходят. Говорит, принеси доказательство происхождения денег, на которые ты купил квартиру, которую сегодня продал. Говорит, могу взять у тебя деньги без подтверджения в пределах 150К. Я плюнул, положил 4К с копейками долларов и взял платинум с доплатой 1060 грн.
Я хренею, любой другой банк бы расцеловал, принеси им 500К, а эти не взяли.

Це всі 500000 була валюта?
где ж такие квартиры,500 000 грн естественно
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:36

  Andrew75 написав:, Я с гордостью достаю свой свеженький договор о переуступке квартиры. А она говорит, ни хрена, в договоре не прописана сумма продажи квартиры и это не может быть источником происхождения денег.,

у вас в договоре написано что вы подарили (бесплатно переуступили) кому-то квартиру?
или написано что вы "переуступили за 500к грн" а она хотела что-бы там было написано "продали за 500к" ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:38

Re: Укрексiмбанк

  J написав:у вас в договоре написано что вы подарили (бесплатно переуступили) кому-то квартиру?
или написано что вы "переуступили за 500к грн" а она хотела что-бы там было написано "продали за 500к" ?


в моем случае при депо 300к подействовала только выписка по карточному счету.
даже не выписка - а ее копия ,
если "прошла" копия то с помощью МФУ можно родить любой документ.
автор не был достаточно подготовлен к финмону - на форуме все давно обсудили.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:41

Andrew75,
Вор ушилинская бумажка им заходит.
guntherhouse777
 
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