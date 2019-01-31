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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 618619620621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:25

  Goodman написав:
  J написав:у вас в договоре написано что вы подарили (бесплатно переуступили) кому-то квартиру?
или написано что вы "переуступили за 500к грн" а она хотела что-бы там было написано "продали за 500к" ?


в моем случае при депо 300к подействовала только выписка по карточному счету.
даже не выписка - а ее копия ,
если "прошла" копия то с помощью МФУ можно родить любой документ.
автор не был достаточно подготовлен к финмону - на форуме все давно обсудили.


по сути, депо у них интересный только "новоричный", и то только как вариант для средств что не влезли в 200к по другим банкам. по-этому я бы так не рисковал - за фиктивную бамажку может и вклад зависнуть - от нашего государства станется... вроде бы еще такого не было, но и фин.мон не лютовал так раньше.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:40

девушка хотела открыть вклад более 150тыс.грн. сказали давай подверждающие документы.
девушка сказала, что есть договор и квитанция с др.банка о окончании депозита. сказали - подходит. принесите их и откроем вам депоз. вклад.
у одних в отделениях не подходит данный документ у других - подходит. пипец в этом банке. :roll:

по поводу приноса раз в квартал. сказали, что можно 150тыс. нести раз в три мес. без мониторинга. я трижды переспросил, сказали - нет проблем. отд. в запорожье.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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