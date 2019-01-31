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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 618619620621 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 292 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 35 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 80 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 292 Додано: Чет 31 січ, 2019 22:25 Goodman написав: J написав: у вас в договоре написано что вы подарили (бесплатно переуступили) кому-то квартиру?

или написано что вы "переуступили за 500к грн" а она хотела что-бы там было написано "продали за 500к" ? у вас в договоре написано что вы подарили (бесплатно переуступили) кому-то квартиру?или написано что вы "переуступили за 500к грн" а она хотела что-бы там было написано "продали за 500к" ?



в моем случае при депо 300к подействовала только выписка по карточному счету.

даже не выписка - а ее копия ,

если "прошла" копия то с помощью МФУ можно родить любой документ.

автор не был достаточно подготовлен к финмону - на форуме все давно обсудили. в моем случае при депо 300к подействовала только выписка по карточному счету.даже не выписка - а ее копия ,если "прошла" копия то с помощью МФУ можно родить любой документ.автор не был достаточно подготовлен к финмону - на форуме все давно обсудили.



по сути, депо у них интересный только "новоричный", и то только как вариант для средств что не влезли в 200к по другим банкам. по-этому я бы так не рисковал - за фиктивную бамажку может и вклад зависнуть - от нашего государства станется... вроде бы еще такого не было, но и фин.мон не лютовал так раньше. по сути, депо у них интересный только "новоричный", и то только как вариант для средств что не влезли в 200к по другим банкам. по-этому я бы так не рисковал - за фиктивную бамажку может и вклад зависнуть - от нашего государства станется... вроде бы еще такого не было, но и фин.мон не лютовал так раньше. Moneta Повідомлень: 1868 З нами з: 26.06.11 Подякував: 23 раз. Подякували: 423 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 22:40

девушка сказала, что есть договор и квитанция с др.банка о окончании депозита. сказали - подходит. принесите их и откроем вам депоз. вклад.

у одних в отделениях не подходит данный документ у других - подходит. пипец в этом банке.



по поводу приноса раз в квартал. сказали, что можно 150тыс. нести раз в три мес. без мониторинга. я трижды переспросил, сказали - нет проблем. отд. в запорожье. девушка хотела открыть вклад более 150тыс.грн. сказали давай подверждающие документы.девушка сказала, что есть договор и квитанция с др.банка о окончании депозита. сказали - подходит. принесите их и откроем вам депоз. вклад.у одних в отделениях не подходит данный документ у других - подходит. пипец в этом банке.по поводу приноса раз в квартал. сказали, что можно 150тыс. нести раз в три мес. без мониторинга. я трижды переспросил, сказали - нет проблем. отд. в запорожье. Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4084 З нами з: 13.09.09 Подякував: 2 раз. Подякували: 375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 618619620621 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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