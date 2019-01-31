Goodman написав:
в моем случае при депо 300к подействовала только выписка по карточному счету.
даже не выписка - а ее копия ,
если "прошла" копия то с помощью МФУ можно родить любой документ.
автор не был достаточно подготовлен к финмону - на форуме все давно обсудили.
по сути, депо у них интересный только "новоричный", и то только как вариант для средств что не влезли в 200к по другим банкам. по-этому я бы так не рисковал - за фиктивную бамажку может и вклад зависнуть - от нашего государства станется... вроде бы еще такого не было, но и фин.мон не лютовал так раньше.