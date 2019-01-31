J написав:у вас в договоре написано что вы подарили (бесплатно переуступили) кому-то квартиру? или написано что вы "переуступили за 500к грн" а она хотела что-бы там было написано "продали за 500к" ?
в моем случае при депо 300к подействовала только выписка по карточному счету. даже не выписка - а ее копия , если "прошла" копия то с помощью МФУ можно родить любой документ. автор не был достаточно подготовлен к финмону - на форуме все давно обсудили.
по сути, депо у них интересный только "новоричный", и то только как вариант для средств что не влезли в 200к по другим банкам. по-этому я бы так не рисковал - за фиктивную бамажку может и вклад зависнуть - от нашего государства станется... вроде бы еще такого не было, но и фин.мон не лютовал так раньше.
девушка хотела открыть вклад более 150тыс.грн. сказали давай подверждающие документы. девушка сказала, что есть договор и квитанция с др.банка о окончании депозита. сказали - подходит. принесите их и откроем вам депоз. вклад. у одних в отделениях не подходит данный документ у других - подходит. пипец в этом банке.
по поводу приноса раз в квартал. сказали, что можно 150тыс. нести раз в три мес. без мониторинга. я трижды переспросил, сказали - нет проблем. отд. в запорожье.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
То что есть на руках договора с других банков, которые окончились недавно - не устроило. Только справка с налоговой. Отделение на сичовых стрильцив.
плохо что не принимают квинтанции об окончившихся депо в других банках. Справка из налоговой делается до 5 рабочих дней
Уже давно можно не ходить в налоговую - для этого есть https://cabinet.sfs.gov.ua/ - можно получить ведомости из реестра за период до 5 лет от текущей даты - зашли, запросили документ, в течение дня-двух получили (он не сразу формируется, а с небольшой задержкой)
DmitryZP написав:Уже давно можно не ходить в налоговую - для этого есть https://cabinet.sfs.gov.ua/ - можно получить ведомости из реестра за период до 5 лет от текущей даты - зашли, запросили документ, в течение дня-двух получили (он не сразу формируется, а с небольшой задержкой)
Формироваться то оно формируется, но принимает ли это Сима в качестве доков? Народ пишет, что оригиналы с мокрыми печатями даже иногда требуют. А красиво "нарисовать декларацию с сайта" дело получаса от силы. У меня в свое время приняли просто ссылку на сайт НАЗКа с моей декларацией. Но за последние пол-года требования фин.мона похоже реально ужесточились