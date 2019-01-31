|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:49
Andey написав:
так принимвает ли банк квинтацию об получении окончившегося депозита в другом банке в качестве подтверждающего документа?
не хочется зря кеш с собой таскать
нет, только квитанции на выпалту процентов по депозитам
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8993
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 1272 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему