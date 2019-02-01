нет, только квитанции на выпалту процентов по депозитам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:49
нет, только квитанции на выпалту процентов по депозитам
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:33
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:16
mustbe
ну але діло хозяйське - як вам хочеться можете так і друкувати
+50грн !
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:47
Принято.
Просто нигде на офсайте не видел названия на русском
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:04
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