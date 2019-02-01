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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 619620621622

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:49

  Andey написав:так принимвает ли банк квинтацию об получении окончившегося депозита в другом банке в качестве подтверждающего документа?
не хочется зря кеш с собой таскать

нет, только квитанции на выпалту процентов по депозитам
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:33

  greenozon написав:-> Сильпо

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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:16

mustbe
:wink:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сильпо

ну але діло хозяйське - як вам хочеться можете так і друкувати
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:47

Принято.
Просто нигде на офсайте не видел названия на русском
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:04

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые ! Платежи - Мобильные

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Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо: Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет

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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:00

EximBonus Bot. Техника - Алло : Уже нет !

Бонусы: Новых нет

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо: Ещё нет
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Платежи - Коммуналка: Ещё есть

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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:29

Re: Укрексiмбанк

JYSK в кінці січня тільки 0,5% налили.
Раніше було 3% по голді
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wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:31

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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:23

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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:04

  wolt450 написав:JYSK в кінці січня тільки 0,5% налили.
Раніше було 3% по голді

Скорее всего МСС 5999 (или какой-то из других подлежащих ограничениям), который до ноября был для Голды "3% но не более 100 грн. месяц", а теперь стал "чисто 0.5%"
Flamingo
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