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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:49
Andey написав:
так принимвает ли банк квинтацию об получении окончившегося депозита в другом банке в качестве подтверждающего документа?
не хочется зря кеш с собой таскать
нет, только квитанции на выпалту процентов по депозитам
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:33
greenozon написав:
-> Си
льпо
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:16
mustbe https://ru.wikipedia.org/wiki/
Сильпо
ну але діло хозяйське - як вам хочеться можете так і друкувати
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greenozon
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:47
Принято.
Просто нигде на офсайте не видел названия на русском
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:04
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:00
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:29
JYSK в кінці січня тільки 0,5% налили.
Раніше було 3% по голді
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wolt450
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Додано: Суб 02 лют, 2019 10:31
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Додано: Суб 02 лют, 2019 11:23
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Додано: Суб 02 лют, 2019 13:04
wolt450 написав:
JYSK в кінці січня тільки 0,5% налили.
Раніше було 3% по голді
Скорее всего МСС 5999 (или какой-то из других подлежащих ограничениям), который до ноября был для Голды "3% но не более 100 грн. месяц", а теперь стал "чисто 0.5%"
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Flamingo
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