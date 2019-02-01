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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 620621622623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:00

EximBonus Bot. Техника - Комфи: Уже нет !

Бонусы: Новых нет

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо: Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи: Уже нет !
Техника - Алло : Ещё нет
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:21

БОТ

  mustbe написав:Бонусы: Новых нет
А можно сделать так чтобы бот (или кто там) еще и как-то "подтирал" свое предыдущее сообщение на форуме? А то в дни вброса быстрозаканчивающихся "вознаграждений" ветка будет превращятся в малополезные "хроники закончившихся подарков"
Flamingo
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  #<1 ... 620621622623
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