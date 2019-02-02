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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:00
EximBonus Bot. Техника - Комфи: Уже нет !
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:21
БОТ
Додано: Суб 02 лют, 2019 16:59
Ответил в профильной теме
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
Додано: Нед 03 лют, 2019 11:35
Andey
Добрый день. А подскажите пожалуйста - эта справка (о происхождении средств) имеет какое то формальное название? и за ней только в налоговую идти и нужна оригинальная печать? копия декларации о доходах для фопа например не подходит?
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:35
sandrohurov
Це не одна справка, це набір документів
сам от шукаю повний вичерпний список
відповідь на ваше запитання
>>копия декларации о доходах для фопа например не подходит?
так, підходить, бажано не дуже стара.
сума має покривати ваш депозит.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 13:57
На каком основании они требуют эти данные??? Не поинтересовались?
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:01
Re: Укрексiмбанк
У меня вопрос к опытным клиентам этого банка, могу ли я открыть здесь депо с карты Ощада? Чтоб наличку не таскать.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
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