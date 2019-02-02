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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:00
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mustbe
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Додано: Суб 02 лют, 2019 14:21
mustbe написав:
Бонусы: Новых нет
А можно сделать так чтобы бот (или кто там) еще и как-то "подтирал" свое предыдущее сообщение на форуме? А то в дни вброса быстрозаканчивающихся "вознаграждений" ветка будет превращятся в малополезные "хроники закончившихся подарков"
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Flamingo
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Додано: Суб 02 лют, 2019 16:59
Flamingo написав:
А можно сделать так чтобы ...
Ответил в профильной теме
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
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mustbe
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Додано: Нед 03 лют, 2019 11:35
Andey
Добрый день. А подскажите пожалуйста - эта справка (о происхождении средств) имеет какое то формальное название? и за ней только в налоговую идти и нужна оригинальная печать? копия декларации о доходах для фопа например не подходит?
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sandrohurov
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Додано: Нед 03 лют, 2019 13:35
sandrohurov
Це не одна справка, це набір документів
сам от шукаю повний вичерпний список
відповідь на ваше запитання
>>копия декларации о доходах для фопа например не подходит?
так, підходить, бажано не дуже стара.
сума має покривати ваш депозит.
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greenozon
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Додано: Нед 03 лют, 2019 13:57
Andrew75 написав:
Хочу поделиться, до какого маразма в Укрэксиме дошли.
Прихожу сегодня к ним, говорю, хочу открыть депозит на 500К чтоб открыть Платинум бесплатно. Они говорят, давай подтверждение денег. Я с гордостью достаю свой свеженький договор о переуступке квартиры. А она говорит, ни хрена, в договоре не прописана сумма продажи квартиры и это не может быть источником происхождения денег. Сколько я ни доказывал, ни в какую. Старые депозитные договоры тоже не подходят. Говорит, принеси доказательство происхождения денег, на которые ты купил квартиру, которую сегодня продал. Говорит, могу взять у тебя деньги без подтверджения в пределах 150К. Я плюнул, положил 4К с копейками долларов и взял платинум с доплатой 1060 грн.
Я хренею, любой другой банк бы расцеловал, принеси им 500К, а эти не взяли.
На каком основании они требуют эти данные??? Не поинтересовались?
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
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Barsurman
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Додано: Нед 03 лют, 2019 14:01
У меня вопрос к опытным клиентам этого банка, могу ли я открыть здесь депо с карты Ощада? Чтоб наличку не таскать.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
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Barsurman
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Додано: Нед 03 лют, 2019 14:55
Barsurman написав:
Andrew75 написав:
Хочу поделиться, до какого маразма в Укрэксиме дошли.
Прихожу сегодня к ним, говорю, хочу открыть депозит на 500К чтоб открыть Платинум бесплатно. Они говорят, давай подтверждение денег. Я с гордостью достаю свой свеженький договор о переуступке квартиры. А она говорит, ни хрена, в договоре не прописана сумма продажи квартиры и это не может быть источником происхождения денег. Сколько я ни доказывал, ни в какую. Старые депозитные договоры тоже не подходят. Говорит, принеси доказательство происхождения денег, на которые ты купил квартиру, которую сегодня продал. Говорит, могу взять у тебя деньги без подтверджения в пределах 150К. Я плюнул, положил 4К с копейками долларов и взял платинум с доплатой 1060 грн.
Я хренею, любой другой банк бы расцеловал, принеси им 500К, а эти не взяли.
На каком основании они требуют эти данные??? Не поинтересовались?
На основании закона украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
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Додано: Нед 03 лют, 2019 15:00
Barsurman написав:
У меня вопрос к опытным клиентам этого банка, могу ли я открыть здесь депо с карты Ощада? Чтоб наличку не таскать.
З якої карти і яке депо?
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 03 лют, 2019 15:33
Квесторе_поверніться написав: Barsurman написав:
У меня вопрос к опытным клиентам этого банка, могу ли я открыть здесь депо с карты Ощада? Чтоб наличку не таскать.
З якої карти і яке депо?
С карты для выплат, 100к, депо под 15.8 % с капитализациею на год.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
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Barsurman
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