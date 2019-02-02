Додано: Нед 03 лют, 2019 15:37
Stringer написав:
На основании закона украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
прочла внимательно этот закон, о депозитах ни слова, только о переводах. Скорее всего зависит от работника, дана внегласная команда-внутренние указания банка, в любом случае должен быть документ.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк