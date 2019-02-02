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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 621622623624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:37

  Stringer написав:На основании закона украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения


прочла внимательно этот закон, о депозитах ни слова, только о переводах. Скорее всего зависит от работника, дана внегласная команда-внутренние указания банка, в любом случае должен быть документ.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк :cry:
Barsurman
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:51

  Barsurman написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Barsurman написав:У меня вопрос к опытным клиентам этого банка, могу ли я открыть здесь депо с карты Ощада? Чтоб наличку не таскать.

З якої карти і яке депо?

С карты для выплат, 100к, депо под 15.8 % с капитализациею на год.

А закинути на депо можна на протязі 5 днів? Тоді можна СЕПом в СІМу кинути.
Правда не знаю чи зараз в Пишки є комісія за СЕП...
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:21

  Barsurman написав:
  Stringer написав:На основании закона украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения


прочла внимательно этот закон, о депозитах ни слова, только о переводах. Скорее всего зависит от работника, дана внегласная команда-внутренние указания банка, в любом случае должен быть документ.

серьезно? ещё раз прочтите статью 15 полностью, а в 10 пункте каждое слово
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:44

Re: Укрексiмбанк

Коллеги,по мсс 8021 будет же 7% с визо-инфини? https://bonus.eximb.com/ru/faq
преград не вижу.Стоматология ждет...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:45

  Мизантрóп написав:Коллеги,по мсс 8021 будет же 7% с визо-инфини? https://bonus.eximb.com/ru/faq
преград не вижу.

Стоматология...
По платине 5 начисляют, так что "нет препятствий патриотам.")
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:50

guntherhouse777 январь моней-по 4% начал чифир смывать,но то на пару тыщ,а уже пора на порядок более давать.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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