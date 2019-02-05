прочла внимательно этот закон, о депозитах ни слова, только о переводах. Скорее всего зависит от работника, дана внегласная команда-внутренние указания банка, в любом случае должен быть документ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:37
прочла внимательно этот закон, о депозитах ни слова, только о переводах. Скорее всего зависит от работника, дана внегласная команда-внутренние указания банка, в любом случае должен быть документ.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:51
А закинути на депо можна на протязі 5 днів? Тоді можна СЕПом в СІМу кинути.
Правда не знаю чи зараз в Пишки є комісія за СЕП...
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лют, 2019 16:21
серьезно? ещё раз прочтите статью 15 полностью, а в 10 пункте каждое слово
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:44
Re: Укрексiмбанк
Коллеги,по мсс 8021 будет же 7% с визо-инфини?
преград не вижу.Стоматология ждет...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:45
Стоматология...
По платине 5 начисляют, так что "нет препятствий патриотам.")
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:50
guntherhouse777 январь моней-по 4% начал чифир смывать,но то на пару тыщ,а уже пора на порядок более давать.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:10
Re: Укрексiмбанк
При наличии персональных скидок на топливо по карте "Фишка" или "Прайд" и при использовании сертификата на заправку за бонусы - скидка учитывается ?
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:36
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:06
Что-то
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:09
Токошо прям залетел. Киев. Воля
... делайте хоть что-нибудь!
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