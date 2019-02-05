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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:03
появились пополняхи и ком.платежи
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:11
Только добрался до компа, и подтверждаю - уже работает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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