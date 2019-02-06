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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 622623624625

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:03

появились пополняхи и ком.платежи
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:11

  clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:Что-то https://bank.eximb.com/ больше часа не открывается

Токошо прям залетел. Киев. Воля

Только добрался до компа, и подтверждаю - уже работает :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:51

Это нормально для Укрексима?
На карточку не завели кодовое слово, при звонке на 0-800 пришлось вспоминать серию и номер паспорта. Нормально?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:57

Goodman

При оформленні карти баришня в відділенні мала запитатись і вписати в документус
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:08

  Goodman написав:Это нормально для Укрексима?
На карточку не завели кодовое слово, при звонке на 0-800 пришлось вспоминать серию и номер паспорта. Нормально?

Нормально :mrgreen: Скорее всего менагер написала туда вашу фамилию
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:45

  clientage написав:
  Goodman написав:Это нормально для Укрексима?
На карточку не завели кодовое слово, при звонке на 0-800 пришлось вспоминать серию и номер паспорта. Нормально?

Нормально :mrgreen: Скорее всего менагер написала туда вашу фамилию

Ні, в Ексімі саме серія/номер - типове кодове слово. Я ще пам'ятаю те, яке я сам вписував у анкету багато років тому, але після чергового "пакращення" воно у них з системи зникло і вони почали питати про паспорт.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:43

Вести с полей: позавчера открывал новоричный, доки об источнике средств приняли только Декларации "про майновий стан і доходи". Свежие квитанции об окочании депо в других банках не прокатили.
Очень скурпулезно проверяют валюту в кассе, у меня забраковали 4 купюры, типа под ультрафиолетом видно что они взялись плесенью... Странно, т.к. часом позже успешно пополнил ими Ощадовскую карту, кассир даже слова не скзала, хотя тоже через ультрафиолет проверяла. Чудеса...
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:55

  Andey написав:Очень скурпулезно проверяют валюту в кассе, у меня забраковали 4 купюры, типа под ультрафиолетом видно что они взялись плесенью

Не Запорожье случайно?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:12

Re: Укрексiмбанк

  Andey написав:. Свежие квитанции об окочании депо в других банках не прокатили.


У меня "прошла" только выписка движений по карточному счету.
Было видно "конец" депозита и тучу сьемов на 2 странице в банкомате.
Три листа "ниочем" - но жадность депо портфеля победила. Опросник заполнялся для галочки.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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появилось Сильпо
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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