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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:03
появились пополняхи и ком.платежи
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:11
Только добрался до компа, и подтверждаю - уже работает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:51
Это нормально для Укрексима?
На карточку не завели кодовое слово, при звонке на 0-800 пришлось вспоминать серию и номер паспорта. Нормально?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:57
Goodman
При оформленні карти баришня в відділенні мала запитатись і вписати в документус
+50грн !
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Додано: Сер 06 лют, 2019 19:08
Нормально Скорее всего менагер написала туда вашу фамилию
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:45
Ні, в Ексімі саме серія/номер - типове кодове слово. Я ще пам'ятаю те, яке я сам вписував у анкету багато років тому, але після чергового "пакращення" воно у них з системи зникло і вони почали питати про паспорт.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:43
Вести с полей: позавчера открывал новоричный, доки об источнике средств приняли только Декларации "про майновий стан і доходи". Свежие квитанции об окочании депо в других банках не прокатили.
Очень скурпулезно проверяют валюту в кассе, у меня забраковали 4 купюры, типа под ультрафиолетом видно что они взялись плесенью... Странно, т.к. часом позже успешно пополнил ими Ощадовскую карту, кассир даже слова не скзала, хотя тоже через ультрафиолет проверяла. Чудеса...
Додано: Чет 07 лют, 2019 16:55
Не Запорожье случайно?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:12
Re: Укрексiмбанк
У меня "прошла" только выписка движений по карточному счету.
Было видно "конец" депозита и тучу сьемов на 2 странице в банкомате.
Три листа "ниочем" - но жадность депо портфеля победила. Опросник заполнялся для галочки.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:25
появилось Сильпо
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