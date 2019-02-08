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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лют, 2019 21:03
Не усіх ботів вивели з теми?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:16
Нагадайка усім, хто ще не встиг скористатись акцією -
Кошти на вклад «Новорічний» залучаються у період з 01.11.2018 по 08.02.2019 включно.https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... year-2018/
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greenozon
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:15
Вкладчик1234 написав: Andey написав:
Очень скурпулезно проверяют валюту в кассе, у меня забраковали 4 купюры, типа под ультрафиолетом видно что они взялись плесенью
Не Запорожье случайно?
Перевіряють всюди, причому один раз ДО заключення угоди і вже ПІСЛЯ підписання всіх доків
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KVV
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:35
KVV написав:
Перевіряють всюди, причому один раз ДО заключення угоди і вже ПІСЛЯ підписання всіх доків
можно проверить до и оставить в кассе под автограф кассира на бумажке с суммой
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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J
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Додано: Нед 10 лют, 2019 11:04
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Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
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- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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mustbe
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