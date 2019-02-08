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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:16
Нагадайка усім, хто ще не встиг скористатись акцією -
Кошти на вклад «Новорічний» залучаються у період з 01.11.2018 по 08.02.2019 включно.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:15
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:35
можно проверить до и оставить в кассе под автограф кассира на бумажке с суммой
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:04
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые !
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:16
Когда начисляют бонусы (а бывает это обычно не чаще, чем раз в день) -
бот постит сообщение не только в свою тему, но и сюда.
Думаю - так будет удобно
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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