RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 623624625626

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:03

Не усіх ботів вивели з теми?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2951
З нами з: 18.08.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:16

Нагадайка усім, хто ще не встиг скористатись акцією -


Кошти на вклад «Новорічний» залучаються у період з 01.11.2018 по 08.02.2019 включно.

https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... year-2018/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4216
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:15

  Вкладчик1234 написав:
  Andey написав:Очень скурпулезно проверяют валюту в кассе, у меня забраковали 4 купюры, типа под ультрафиолетом видно что они взялись плесенью

Не Запорожье случайно?

Перевіряють всюди, причому один раз ДО заключення угоди і вже ПІСЛЯ підписання всіх доків
KVV
 
Повідомлень: 21
З нами з: 29.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:35

  KVV написав:Перевіряють всюди, причому один раз ДО заключення угоди і вже ПІСЛЯ підписання всіх доків

можно проверить до и оставить в кассе под автограф кассира на бумажке с суммой
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4376
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:04

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые !

Бонусы: Начислили новые !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо: Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
Повідомлень: 1075
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:16

Когда начисляют бонусы (а бывает это обычно не чаще, чем раз в день) -
бот постит сообщение не только в свою тему, но и сюда.

Думаю - так будет удобно
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
Повідомлень: 1075
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 15:54

  greenozon написав:Нагадайка усім, хто ще не встиг скористатись акцією -


Кошти на вклад «Новорічний» залучаються у період з 01.11.2018 по 08.02.2019 включно.

https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... year-2018/


Ех. на жаль не продовжили (як перший раз)

зняли Новорічний із продажів.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4216
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:01

Re: Укрексiмбанк

Чекаємо депозит Пасхальний
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1629
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:44

  Boundless написав:Чекаємо депозит Пасхальний

А на Мааасляну, шо нічо не бууде? :cry: :cry: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27373
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2190 раз.
Подякували: 3156 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 623624625626
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.