Нет.
Если бонусы начисляются - то они начисляются всем, кто их заработал
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Додано: Нед 10 лют, 2019 19:09
Re: Укрексiмбанк
Нет.
Если бонусы начисляются - то они начисляются всем, кто их заработал
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:43
Наверное имелось в виду что привязка идет к вашей учетной записи. К примеру если у вас 1-2 дня не будет начислений бонуса (ну не платили вы картой ничего несколько дней подряд - такого не бывает?) то и бот наверное ничего не покажет. Или Вы как работник эксима "погрузили" своего бота настолько глубоко, что он вообще реагирует на любое начисление по любой учетке?
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:56
Re: Укрексiмбанк
Нет, не бывает.
Я плачу картой несколько раз в день.
Бонусы начисляются реже, чем я расплачиваюсь картой.
Поэтому: моя учетка - идеальная лакмусовая бумажка для проверки начисления бонусов.
ЗЫ. Я - не работник эксима, просто клиент.
ЗЫ2. Ок, если будет 3 голоса против нововведения - отключу, не проблема
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:12
Мой голос не был против. По поводу "работника" сделал вывод по адресу "бота". По похожему принципу когда-то делались адреса в моем банке . Ошибся. Извините
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 10 лют, 2019 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 лют, 2019 21:14
Re: Укрексiмбанк
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